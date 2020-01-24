Пять натуральных средств для устранения головной боли

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Эти простые методы борьбы с головными болями давно были проверены людьми, но по какой-то причине о них все забыли.Головная боль может быть жутко невыносимой, а когда не хочется пить много обезболивающих таблеток — на помощь приходят народные методы, которые отличаются высокой эффективностью.Не все методы борьбы с мигренями и другими видами головных болей работают мгновенно, но эти точно помогут вам в считанные минуты почувствовать себя лучше:1. Капустные листья. Это средство против головных болей использовали еще наши прабабушки, когда в аптеках не было столь изобилующего выбора обезболивающих препаратов. Вам понадобится головка белокочанной капусты, с которой вы снимете три листа. Слегка отбейте их на пищевой пленке и приложите к вискам с обеих сторон, а также к затылку. Пленка поможет удержать листья на одном месте. Можно еще и обвязать голову легким платком. Прилечь на 20-30 минут. Спустя это время головная боль утихнет или вовсе пройдет.2. Сливочное масло и капустный лист. Закройте для начала глаза и попробуйте понять, с какой стороны голова болит сильнее. Возможно, вам удастся распознать эпицентр боли. Вот на это место положите кусок сливочного масла, а сверху его накройте холодным капустным листом. Обмотайте голову чем-нибудь, чтобы компресс не спадал. Это средство может порадовать вас результатом уже через 5-10 минут.3. Примочки из капустного сока. Из капустного листа необходимо отжать сок. Этим соком смазать запястья, область за ушами, лоб, затылок и виски. Принять горизонтальное положение. Боль в голове должна утихнуть спустя некоторое время.4. Компрессы из квашеной капусты. Вооружитесь марлей и небольшим количеством квашеной капусты. Сделайте небольшие компрессы, завернув капусту в марлю, и разместите их за ушами и на висках. Голову следует обмотать махровым полотенцем.5. Полстакана свежеотжатого капустного сока тоже обладает целебным свойством. Как только вы почувствуете, что голова начинает болеть или начинается приступ мигрени — не медлите, отжимайте сок из капусты. Вам понадобится выпить всего полстакана. Затем примите лежачее положение и подождите, пока сок начнет действовать, а головная боль будет утихать.Вот такие «капустные» средства против головной боли быстро вернут вас к реальности и избавят от неприятных симптомов. Стоит попробовать каждый из них, чтобы понять, какой подходит именно вам, и потом с легкостью попрощаться с таблетками.