Эта диета обладает омолаживающим эффектом

Диетологи утверждают, что на этой диете можно не только похудеть, но и заметно помолодеть.Калифорнийским диетологам удалось прийти к выводу, что особый вид диетического питания может помочь человеку сбросить лишний вес и стать выглядеть на несколько лет моложе. Они провели исследования, в которых принимали участие женщины с избыточной массой тела разных возрастов.Как выяснилось, та группа, в которой участницам эксперимента была предложена низкокалорийная диета, похвасталась лучшими результатами в похудении, но самое главное — это то, что женщины по окончанию проекта заметили в своем отражении в зеркале уникальные изменения. Их кожа стала более гладкой, цвет лица выровнялся, исчезли мелкие морщинки, а те, которые были уже глубокими, немного уменьшились.Таким образом, диетологи пришли к выводу, что низкокалорийная диета обладает мощным омолаживающим эффектом помимо того, что еще и помогает быстро избавиться от ненавистных лишних килограммов.Весь секрет низкокалорийной диеты заключается в том, что ускоряет метаболизм и препятствует преждевременному старению организма. То есть, если в организме человека замедлен метаболизм, то само собой нарушается процесс работы клеток, а он в свою очередь отвечает за внешнюю привлекательность и соответственно сохранение молодости.При этом диетологи настаивают на сбалансированном рационе питания, в котором присутствуют белки, жиры и углеводы:1. В первом приеме пищи должны преобладать углеводы. Завтракать необходимо всем без исключения. От того, что и как вы съедите утром, будет зависеть ваше настроение и самочувствие в этот день.2. В обед желательно налегать на жиры. Но при этом не забывайте о свежих овощах и зелени, которые помогают перевариваться тяжелой пище.3. Вечером эксперты рекомендуют употреблять белковую пищу. Ужин должен быть легким, не утяжеляющим желудок и не нагружающим его работой на ночь. Поэтому следует обратить внимание на творог, натуральный йогурт, вареную куриную грудку и так далее.Самое главное — это сократить калорийность употребляемых продуктов в течение всего дня. Но! Низкокалорийный рацион питания вовсе не означает отсутствие его в целом. Очень важно употреблять не менее 1200 калорий женщинам и 1500 — мужчинам в день, и при этом умудряться садиться за стол не менее 3-х раз.Уже через 2 недели вы заметите, что стали намного легче и моложе. Можно перед началом диеты сделать селфи и сфотографироваться по ее окончанию, так вы своими глазами убедитесь в том, что низкокалорийная диета эффективна.