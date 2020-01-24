Как очистить печень без лекарств

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С помощью народных рецептов вы очистите свою печень.Народная медицина всегда помогает нам исцеляться, выздоравливать и укреплять иммунитет. На этот раз воспользуемся рецептами для очищения печени травами, которые стоят очень дешево, а иногда и вовсе могут быть бесплатными, если вы соберете травы самостоятельно.Единственное, вы должны понимать, что с серьезными заболеваниями любого внутреннего органа и печени в том числе, лучше не надеяться на народные способы лечения, а обратиться к квалифицированному доктору, так как в некоторых случаях вы рискуете своей жизнью, запустив болезнь.Ещё одно предупреждение — собравшись собирать травы, оправляйтесь в глубину леса подальше от транспортных развязок и города. Возле дороги на земле скапливаются различные токсины, промышленные выбросы, загрязняющие окружающую среду, и так далее, они оседают на травы и растения, тем самым делая их не полезными, а вредными.Рецепты для очищения печени в домашних условиях с помощью целебных трав:1. Настой шиповника приготовьте вечером и отставьте его настаиваться. Лучше всего готовить настой в термосе, для этого 3 ст.л сушеных ягод шиповника нужно залить 500 мл горячей кипяченой воды. Утром в термос с настоем шиповника всыпьте три столовые ложки сорбита и выпейте один стакан очищающего настоя залпом. Займитесь чем-нибудь подвижным и через минут 20-25 допейте настой, оставшийся в термосе. Теперь около часа вам нужно ждать «эффекта», правда у многих людей печень начинает активно очищаться после того, как человек позавтракает. В качестве завтрака лучше всего съесть свежий фрукт или овощной салат с капелькой оливкового масла.2. Приготовьте отвар из спорыша, толокнянки, зверобоя и кукурузных рылец. По 1 ст.л каждой травы засыпать в кастрюлю и залить 2 л чистой воды, дать закипеть и снять с огня. Пить данный отвар нужно по 1 стакану перед едой в течение 2-4 недель.3. Цветки календулы около 50 грамм залить литром кипятка и дать настояться, пить по 1 стакану за полчаса до еды в течение трех недель.4. Смешайте 100 мл оливкового масла с таким же количество свежеотжатого лимонного сока, постоянно перемешивая, выпейте его перед сном. Утром, если не было позыва в туалет, то сделайте клизму. В течение дня ничего не ешьте, пейте только воду с лимоном или лимонный сок.5. Сделайте сбор из кукурузных рылец, цветков календулы, полевого хвоща и спорыша. Затем возьмите одну столовую ложку сбора и залейте её 0,5 мл кипятка и отставить на полчаса настаиваться. Пейте такой отвар не менее трех недель, после еды через 20 минут раза 3-4 в день.Перед тем, как решитесь очистить печень будьте готовы к тому, что из вашего организма будут выходить камни, непонятные частички, хлопья зеленого или черного цвета и многое другое. Поэтому желательно перед очисткой печени почистить кишечник.