Медики определили лучшее время для сна

Сотрудники Кембриджского университета заявили, что для организма человека наиболее полезным является сон в ночь со вторника на среду.Ученые отмечают, что пришли к такому выводу на основании результатов исследования в котором приняли участие около 5000 жителей Великобритании. Как рассказали специалисты, они проанализировали информацию об изменениях пульса и частоту сердечных сокращений людей во время сна.Оказалось, что хуже всего спят люди в выходные дни, хотя в постели они проводят времени больше. В среднем, на выходных человек спит больше на полчаса чем в рабочие дни. По словам авторов исследования, связано это с тем, что обычно в свободные дни человек может позволить себе съесть и выпить лишнего.Лишь спустя несколько дней после выходных рацион человека приходит в норму, а это сразу же сказывается на качестве сна. Специалисты рекомендуют людям минимизировать употребление спиртного и жирной пищи, поскольку они негативно влияют на сон, а значит, мешают организму восстановиться в период ночного отдыха.