Этот продукт поможет предотвратить рак

Чем полезен кленовый сироп.Кленовый сироп — это удивительный природный продукт, подаренный миру древними индийскими племенами.Что такое кленовый сиропКленовый сироп относится к числу природных подсластителей. Его изготавливают из сока клёна, сбор которого проходит весной. Натуральный продукт представляет собой густую вязкую жидкость янтарного оттенка с характерным земляным вкусом. При этом, содержание сахара в готовом продукте может достигать 60%.Ученые утверждают, что в кленовом сиропе содержится больше полезных минералов и меньше калорий, чем у большинства сортов меда.Полезные свойства кленового сиропаПольза кленового сиропа заключается в его богатейшем составе. Известно, что продукт содержит 54 природных антиоксиданта, а также множество минеральных веществ, таких как цинк, марганец, кальций.Кленовый сироп обладает антибактериальными свойствами, а также препятствует возникновению в организме раковых клеток и развитию болезней сердца. Одним из главных преимуществ продукта перед другими заменителями сахара является небольшое содержание оксалатов и пуринов, веществ, которые вызывают аллергию.Многочисленные медицинские исследования подтвердили, что в одной ложке сиропа содержится 20% дневной дозы марганца. А благодаря высокой концентрации цинка, любимое лакомство канадцев поможет предотвратить атеросклероз.Этот продукт часто называют сладкой помощью иммунитету. Являясь натуральным источником марганца и цинка кленовый сироп усиливает иммунитет. Польза сиропа еще и в его способности влиять на репродуктивное здоровье мужчин. Минералы, содержащиеся в сиропе, выступают в роли катализатора жирных кислот и холестерина, а также влияют на выработку мужских половых гормонов.Как выбрать кленовый сиропКачество кленового сиропа рекомендуется проверять по трем критериям: цвет, консистенция и вкус. При покупке обратите внимание на то, чтобы продукт не был слишком жидким. По возможности постарайтесь понюхать или попробовать сироп. Отличительной чертой качественного сиропа является мягкий привкус дерева. Учитывайте это при выборе продукта и не забывайте, что хранить открытую баночку кленового сиропа необходимо в холодильнике.