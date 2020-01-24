Назван лучший фрукт для быстрого похудения
Айва считается одним из лучших диетическим продуктов.
Мы расскажем, в чем полезные свойства продукта.
Боремся эффективно со стрессом
Айва может лучше кофе справиться с недостатком энергии. Продукт избавляет от стресса и отлично бодрит. Психологи говорят, что фрукт подходит для лечение депрессий у детей. Айву можно употреблять в свежем виде, а также варить компоты и делать варенье.
Избавляемся от анемии
100 г айвы в день способны обеспечить организме двумя суточными нормами железа, поэтому продукт полезно употреблять тем, кто страдает анемией, а также для профилактик и заболевания. Айва очень похожа по вкусовым качествам на смесь груши и яблока, поэтому можно поэкспериментировать на кухне – запеките айву в духовке с добавлением небольшого количества сахара и орехов.
Профилактика рака
Айва полезна тем, что содержит в своем составе много антиоксидантов, которые уменьшают риск возникновения рака. Фрукт можно добавлять в мясные блюда, плов, а также готовить пироги.
Быстро худеем
В 100 г айвы содержится всего 40 ккал. Диетическая клетчатка в составе помогает перевариванию пищи и благотворно влияет на работу ЖКТ.
Активизируем мозг
В айве содержится много фосфора, который необходим для деятельности головного мозга. Именно повышенная утомляемость, мышечные боли, слабость нередко сигнализируют о дефиците фосфора.
Укрепляем организм
Из айвы также можно готовить свежевыжатый сок, который обладает общеукрепляющим, антисептическим и мочегонным действием. Можно экспериментировать, разбавляя его 1:1 с яблочным соком, морковным или цитрусовым.
Айва имеет противопоказания. Фрукт не стоит употреблять при плевритах и запорах.
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