Назван лучший фрукт для быстрого похудения

6 причин употреблять айву осенью.Айва считается одним из лучших диетическим продуктов.Мы расскажем, в чем полезные свойства продукта.Боремся эффективно со стрессомАйва может лучше кофе справиться с недостатком энергии. Продукт избавляет от стресса и отлично бодрит. Психологи говорят, что фрукт подходит для лечение депрессий у детей. Айву можно употреблять в свежем виде, а также варить компоты и делать варенье.Избавляемся от анемии100 г айвы в день способны обеспечить организме двумя суточными нормами железа, поэтому продукт полезно употреблять тем, кто страдает анемией, а также для профилактик и заболевания. Айва очень похожа по вкусовым качествам на смесь груши и яблока, поэтому можно поэкспериментировать на кухне – запеките айву в духовке с добавлением небольшого количества сахара и орехов.Профилактика ракаАйва полезна тем, что содержит в своем составе много антиоксидантов, которые уменьшают риск возникновения рака. Фрукт можно добавлять в мясные блюда, плов, а также готовить пироги.Быстро худеемВ 100 г айвы содержится всего 40 ккал. Диетическая клетчатка в составе помогает перевариванию пищи и благотворно влияет на работу ЖКТ.Активизируем мозгВ айве содержится много фосфора, который необходим для деятельности головного мозга. Именно повышенная утомляемость, мышечные боли, слабость нередко сигнализируют о дефиците фосфора.Укрепляем организмИз айвы также можно готовить свежевыжатый сок, который обладает общеукрепляющим, антисептическим и мочегонным действием. Можно экспериментировать, разбавляя его 1:1 с яблочным соком, морковным или цитрусовым.Айва имеет противопоказания. Фрукт не стоит употреблять при плевритах и запорах.