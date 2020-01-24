Почему любовь к пиву опасна

У любителей попить пива намного хуже, чем у тех, кто не увлекается данным напиткомВыпивающие в день более двух пинт пива (1,1 литра) мужчины наносят своему мозгу сокрушительный ущерб, ведь, таким образом, ускоряется процесс потери памяти, а также снижение когнитивных функций.Это неутешительное заключение сделали по итогам исследования специалисты из Университетского колледжа Лондона.На протяжении десяти лет ученые наблюдали за более чем 7000 мужчин и женщин, которые работают гражданскими служащими. Большинство из них позволяли себе отдохнуть после работы в пабе, чтобы пропустить две-три кружки пива. Результаты показали, что у тех, кто каждый день употреблял более 1,1 литра, в скором времени наблюдалось значительное снижение продуктивности мозга. А вот те мужчины, которые употребляли менее полутора пинт пива в день (850 мл), что составляет полторы кружки, никак не страдали от дополнительного снижения когнитивных функций мозга и потери памяти.У самых ярых поклонников пива в возрасте 64-66 лет память была такой, какой она бывает у людей старше 70. Исследование показывает, что некоторую часть возрастных потерь памяти можно списать не только на годы, но и на чрезмерное употребление пива. Для того чтобы проверить память у добровольцев специалисты использовали самые разные методики, однако по всем из них у любителей попить пива более одного литра в день память была намного хуже, чем у тех, кто не увлекался данным напитком так сильно.