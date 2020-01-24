Употребление этих продуктов приводит к болям в суставах

Некоторые продукты вызывают воспаление и ухудшают наше здоровье.Как мы знаем, на боль в суставах оказывают влияние физические нагрузки или неправильная осанка. Но, есть еще один фактор — наше питание, которое также влияет на здоровье суставов.Хочешь узнать, какие продукты вызывают боль в суставах? Тогда читай нашу статью!Как артрит, подагра и фибромиалгия связаны с пищей, которую мы едим?Это не новость, что на рынках и супермаркетах продается множество продуктов, которые содержат вредные вещества. Их названия трудно произносятся и они крайне негативно влияют на наш организм.Каждый день мы сталкиваемся с химическими пищевыми добавками и консервантами, которые очень опасны для нашего здоровья.Недавние исследования показывают, что они могут служить причиной боли и воспаления в суставах, особенно если ты страдаешь от следующих заболеваний:ФибромиалгияПодаграАртритАртрозГрыжа межпозвоночного дискаОтказ от некоторых продуктов может существенно ослабить наиболее частые неприятные симптомы(ригидность, припухлость и боль) и поможет улучшить физическое состояние, так что ты снова сможешь открыть банку или подняться по лестнице.Отказаться от всех этих продуктов довольно сложно, потому что мы включаем их в нашу диету каждый день. Но это стоит того! Ты очень быстро заметишь улучшение.Каких продуктов лучше избегать при боли в суставах?Обрати внимание на следующие продукты, которые вызывают проблемы с суставами.Растения семейства пасленовых:Все эти овощи крайне не рекомендуется употреблять в пищу при проблемах с суставами. К пасленовым относятся:КартофельТоматыБаклажаныСладкий перецЧилиБататПаприкаОбрати внимание на то, что блюда, приготовленные с использованием этих продуктов, могут содержать алкалоид соланин, который вызывает накопление кальция в тканях.Откажись от этих овощей на один месяц и ты сразу заметишь положительный результат.Продукты с пуринамиИх соединения превращаются в мочевую кислоту и накапливаются в организме, особенно в тканях и суставах. Это вызывает болевые ощущения и может привести к подагре.Если ты страдаешь от боли и воспаления старайся не употреблять в пищу продукты из этого списка:ПеченьПочкиМозгиСоусыБульоныТелятина или говядинаБеконИндейкаСельдьСкумбрияМидииТрескаАнчоусыФорельСардиныГрибыЗеленый горошекШпинатСпаржаБобыНутПивоОрехи и маслаСтарайся готовить пищу без добавления жира, за исключением оливкового масла. Также рекомендуют использовать льняное масло-оно полезно и содержит жирные омега-3 кислоты, которые уменьшают воспаление в суставах.Орехи также содержат масла, которые хотя и очень полезны для здоровья, могут усилить мышечное воспаление и воспаление в суставах. Ты можешь есть их, но не чаще одного раза в неделю и в небольших количествах.Молочные продуктыЛюди, страдающие от артрита или боли в суставах, испытывают более острые симптомы при употреблении молочных продуктов в пищу и замечают улучшения, когда отказываются от них.Лучше воздерживаться от употребления в пищу следующих продуктов:МолокоЙогуртСливочное маслоМаргаринСливкиМороженоеВсе дело в том, что в молоке содержится белок казеин.Если ты хочешь восполнить недостаток кальция и белка в организме, попробуй заменить молоко следующими продуктами:ШпинатМангольдМиндальЧечевицаКиноаТофуМукаВ рафинированной муке из пшеницы и ржи содержится глютен. Кроме того, она не рекомендована при целиакии, так как вызывает воспаление желудочно-кишечного тракта. Также белая мука провоцирует воспаление суставови ухудшает состояние при артрите.Вместо белой муки отдавай предпочтение цельнозерновой.ЯйцаОни все еще остаются противоречивым продуктом, хотя и используются в сотнях рецептах — от выпечки до салатов. Яйца содержат много белка, но их не рекомендуется есть, если ты страдаешь отболи и воспаления при артрите.Дело в том, чтов желтке содержится так называемая арахидоновая кислота, которая усиливает воспаления при попадании в организм.Если перестать есть яйца, можно заменить, что воспаление уменьшилось и боль в суставах уходит. Лучше получать белок из продуктов растительного происхождения (бобовых и зерновых продуктов).Цитрусовые фруктыНекоторые люди, страдающие от подагры или артрита, замечают улучшения после того, как отказываются от цитрусовых фруктов — сырых или приготовленных. Цитрусовые фрукты включают:АпельсиныЛимоныПомело или грейпфрутыМандариныЛаймЧтобы восполнить недостаток витамина С и укрепить иммунную систему, важно принимать от 75 до 90 мг витамина С каждый день ( вне зависимости от того, женщина вы или мужчина).Обрати внимание на другие овощи и фрукты, богатые витамином С:БрокколиПапайяКивиГуайяваКлубникаЧай и кофеКофеин и, в меньшей степени, танин усиливают воспаление у людей, страдающих артритом. Кроме того, если ты пьешь много чая, содержание витаминов и минералов в организме уменьшается. То же самое касается шоколада.Не рекомендуется пить чай или кофе сразу после обеда и ужина.Не стоит заменять их и газированными напитками. Кока-кола обладает похожим негативным воздействием и, кроме того, вызывает другие проблемы со здоровьем.Чем заменить эти продукты?Прочитав эту статью, ты, наверное, думаешь, что тебе нельзя есть вообще ничего, но это не так. Обрати внимание на следующие продукты:Фрукты красного цветаЦельнозерновые продуктыЗеленый чайЛукЛук-порейКабачокСалатМорковьЯблокиЛекарственные травыНатуральные сокиКоричневый сахарСтевияБананыВиноградОвсянка.