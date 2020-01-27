Медики рассказали о вреде копченых колбас и сосисок

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Для придания колбасе вкуса, цвета и запаха используют стабилизаторы, красители, ароматизаторы, химические добавки, усилители вкуса и тому подобное.Такой состав раздражает слизистую желудка, со временем нарушает его работу и даже может спровоцировать онкологические заболевания.«Подобна пища – это огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему , потому не подходит для людей с имеющимися кардиологическими недугами, а также для пациентов в возрасте.Любые колбасные изделия, сосиски, сардельки категорически не рекомендуются тем, кто страдает лишним весом. Они просто напичканы жирами», — предупредила диетолог.Как и любое переработанное мясо, колбасные изделия содержат нитрозамины. Они разрушают защитную оболочку мозга и могут стать причиной развития болезни Альцгеймера.«Если вы любите бутерброды либо просто не находите времени на иной завтрак, приготовьте сами диетическое мясо или рыбу. Есть множество очень простых рецептов, которые не потребуют усилий и много времени», — посоветовала эксперт.