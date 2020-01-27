Психолог перечислила вещи, влияющие на развитие интеллекта у детей

Умственные способности малыша во многом зависят от родителей.Как мама и папа влияют на интеллект своего чада, немецкий психолог и эксперт в сфере образования Эльсбет Штерн рассказала онлайн-журналу Focus.Специалист назвала 4 предопределяющих фактора, которые помогут сделать из ребенка вундеркинда.Грудное вскармливаниеОснова для полноценного развития мозга малыша – молоко матери. В течение первых шести месяцев жизни его мозг активно растет, поэтому очень важно выдержать это время и уже потом, при необходимости, переходить на искусственное кормление. К тому же грудное молоко помогает повысить интеллект на генном уровне.Был проведен ряд исследований, подтвердивших важность грудного вскармливания для интеллектуального развития ребенка. Так, ученые из Бразилии выяснили: люди, которые в детстве получали молоко матери в течение года, К 30-летнему возрасту были намного успешнее.Ранний контакт со сверстникамиПсихолог советует не затягивать с определением ребенка в сад и позволять ему как можно больше общаться с малышами своего возраста.Пребывание в коллективе дает основу для полноценного развития всех познавательных процессов, объясняет психолог. Дети играют, делятся своими интересами и навыками. Как показывают наблюдения, общаясь со сверстниками, они быстрее учатся говорить.Американский ученый Джона Процко отмечает, что качественное дошкольное образование способствует повышению уровня интеллектуальных знаний. Об этом говорят результаты тестов: IQ у таких учеников выше на 4-7 баллов по сравнению с детьми, не ходившими в садик.ЧтениеПрививайте ребенку любовь к книгам. Чтение помогает в развитии языка, способствует лучшей концентрации внимания, положительно сказывается на памяти, расширяет кругозор. Психологи провели исследование и выяснили: наличие домашней библиотеки может ускорить развитие ребенка на три года вперед.Большое значение имеет интерактивное чтение. Читайте вместе с малышом, задавайте вопросы, обсуждайте с ним действия героев, в конце чтения попросите рассказать, что интересного он узнал.ХвалаЧтобы повысить тягу к знаниям, ребенка нужно как можно чаще хвалить. Важно применять похвалу именно к достижениям, а не просто так. Иначе он решит, что уже владеет всеми необходимыми навыками, и не будет воспринимать поощрения всерьез.