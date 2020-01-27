4 диеты, которые опасны для психики

Израильские ученые проанализировали влияние различных диет на человека и выявили те, которые наиболее негативно отражаются на состоянии психики. Ими оказались самые жесткие виды режимов питания. Они не только приводили к ухудшению физического состояния испытуемых, булимии и анорексии, но и вызывали тяжелые психические последствия, в т.ч. депрессию.Исследования проводились в течение 5 лет. За это время объекты внимания ученых из Хайфы испробовали на себе огромное количество существующих диет. Эксперты пришли к выводу, что именно от жесткого способа похудения примерно у половины испытуемых начинались проблемы с психикой разной степени тяжести. В итоге среди особо опасных оказались: сухое голодание, сыроедение, диеты без соли и сахара, монодиеты.В случае с сухим голоданием отказ от воды приводит к обезвоживанию организма, в котором начинают скапливаться токсины, что в конце концов приводит к истощению нервной ткани. Что касается сыроедения, то здесь обилие продуктов в необработанном виде нарушает работу ЖКТ и вызывает развитие патогенной микрофлоры.Полный отказ от соли и сахара разрушает сердце и мозг, а от каждодневного употребления в пищу одного и того же продукта при монодиете начинается авитаминоз и ухудшается иммунитет.По мнению ученых, во всех этих диетах отсутствие разнообразия в пище отрицательно сказывается на эмоциональном настрое человека, вызывая хроническую усталость. А она, в свою очередь, приводит к депрессии и неврозам.От скудного меню особенно страдает психика людей, у которых ранее уже были проблемы психологического характера. В этих случаях велика вероятность того, что диета закончится не потерянными килограммами, а тяжелым нервным расстройством, таким как булимия или анорексия.Медики предупредили, что длительное ограничение своего рациона в целях похудения так же может привести к нарушению обмена веществ в организме, вызвать кетоацидоз как при диабете, разрушить сердечную мышцу.