Прорыв в обезболивании: ученые используют стволовые клетки полученные из нейронов

Ученые в Австралии сообщают об удивительном прорыве в области облегчения боли, впервые демонстрируя жизнеспособность нового типа блокирующего боль нейрона, полученного из стволовых клеток человека. Новая терапия сможет предложить безопасную и не вызывающую привыкание альтернативу препаратам на основе опиоидов, способную воздействовать только на пораженные участки тела.Прорыв пришел от ученых из Сиднейского университета, которые работают над созданием передовых методов лечения так называемой невропатической боли.«Повреждение нерва может привести к разрушительной нейропатической боли, и для большинства пациентов нет эффективных методов лечения», - говорит автор исследования профессор Грег Нили. - «Этот прорыв означает, что для некоторых из этих пациентов мы могли бы сделать обезболивающие трансплантаты из своих собственных клеток, и тогда клетки смогут устранить основную причину боли».Исследование на мышахУченые провели эксперименты на грызунах. Эксперимент включал мышей, страдающих от невропатической боли, которые подвергались легким прикосновениям к лапам. Обычно здоровые мыши не реагируют, но после травмы нерва в ответ они двигают лапой.«Мы вводим эти обезболивающие нейроны в спинной мозг мышей, где восприятие боли сначала обрабатывается, прежде чем оно попадает в мозг», - говорит он. «Мы обнаружили, что инъекция этих обезболивающих нейронов блокировала нейропатическую боль в спинном мозге, но не оказала никакого влияния на мышей, у которых не было нейропатической боли. Так что это действительно отличная и специфическая терапия, когда одна инъекция блокирует боль в нужном участке".