Прорыв в обезболивании: ученые используют стволовые клетки полученные из нейронов
Прорыв пришел от ученых из Сиднейского университета, которые работают над созданием передовых методов лечения так называемой невропатической боли.
«Повреждение нерва может привести к разрушительной нейропатической боли, и для большинства пациентов нет эффективных методов лечения», - говорит автор исследования профессор Грег Нили. - «Этот прорыв означает, что для некоторых из этих пациентов мы могли бы сделать обезболивающие трансплантаты из своих собственных клеток, и тогда клетки смогут устранить основную причину боли».
Исследование на мышах
Ученые провели эксперименты на грызунах. Эксперимент включал мышей, страдающих от невропатической боли, которые подвергались легким прикосновениям к лапам. Обычно здоровые мыши не реагируют, но после травмы нерва в ответ они двигают лапой.
«Мы вводим эти обезболивающие нейроны в спинной мозг мышей, где восприятие боли сначала обрабатывается, прежде чем оно попадает в мозг», - говорит он. «Мы обнаружили, что инъекция этих обезболивающих нейронов блокировала нейропатическую боль в спинном мозге, но не оказала никакого влияния на мышей, у которых не было нейропатической боли. Так что это действительно отличная и специфическая терапия, когда одна инъекция блокирует боль в нужном участке".
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