Сезон простуд: как не заболеть этой зимой

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Что такое грипп? Это острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), которую вызывают вирусы типа А или B.Что такое простуда? Это тоже острая респираторная вирусная инфекция, но она вызвана преимущественно риновирусами.Кроме очевидного вреда для здоровья, эти заболевания имеют значительное негативное влияние на экономическую стабильность граждан. Ежегодно, по причине заболевания ОРВИ и простудой, работоспособность и доход теряют миллионы людей, лечение же этих заболеваний стоит дорого и требует много времени.Если вовремя не обратиться к врачам, лечиться только народными методами или переносить болезнь на ногах – грипп и простуда могут вызвать тяжелые осложнения, лечить которые еще сложнее и которые могут иметь последствия на всю жизнь.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 80% случаев бронхиальной астмы вызывает ОРВИ. Есть случаи возникновения сахарного диабета 1-го типа как осложнение гриппа. Поэтому важно сразу распознать симптомы болезни и обратиться к врачу. Простуда – симптомыПостепенное ухудшение самочувствияНасморк, заложенность носаБоль в горлеЧиханьеПовышение температуры тела в пределах 37-37,5 ?Грипп – симптомыРезкое повышение температуры тела до 38,5 ?Боли в мышцах и суставахВыраженная головная больСлабость и усталостьСухой кашельЗаложенность носаЧаще всего грипп может приводить к осложнениям вследствие присоединения вторичной бактериальной инфекции, и может вызвать, например, пневмонию или ангину.Как понять, что к гриппу или простуде присоединилась бактериальная инфекция?симптомы усиливаются, к ним присоединяются дополнительные, растет температура тела;высокая температура тела сохраняется 5 дней и дольше, потом спадает, а через несколько дней – опять возвращается;появляется одышка;сильно болит горло и голова или возникает боль в носовых пазухах.Для пожилых людей, детей и людей с ослабленным иммунитетом грипп может иметь смертельные последствия. Среди всех случаев госпитализаций из-за гриппа и простуды – до 70% составляют пациенты пожилого возраста. Также у этой группы людей самая высокая смертность из-за этих заболеваний – 71-85% среди всех случаев.Именно поэтому очень важно заранее позаботиться о том, чтобы уберечь себя и свою семью от заболеваний.Профилактика гриппа и простудыВакцинация. Самый эффективный способ не заболеть гриппом – вакцинация. Вакцина защищает от всех актуальных штаммов гриппа, является безопасной и эффективной. Прививки лучше всего делать в начале эпидемического сезона, но если не успели – не повредит вакцинация и в любой другой период эпидемии. Несмотря на распространенный миф, это не ослабляет, а наоборот усиливает способность организма противостоять гриппу.Но, к сожалению, вакцина не гарантирует 100% результат. Комиссии ВОЗ не всегда удается правильно предсказать, какие именно вирусы будут циркулировать на разных территориях. Впрочем, после прививки тяжесть заболевания будет меньше, поэтому, в любом случае, прививаться нужно.Промывание слизистых оболочек. О пользе промывания носа и горла известно давно. Это помогает смыть вирусы и бактерии со слизистых оболочек. Например, клинические исследования средства Долфин показали, что оно помогает снизить риск заболевания в 4,1 раза, ведь препарат эффективен сразу и против бактерий, и против вирусов. Этот раствор близкий по своему солевому составу к плазме крови и является безопасным для людей разного возраста: для детей (с 4 лет) и пожилых людей. Для профилактики гриппа и простуды достаточно промывать нос и полоскать горло один раз в день, чтобы не заболеть. А если вы уже заболели, то необходимо использовать Долфин два раза в день, чтобы поскорее и без осложнений выздороветь. Важно: настоящий «Долфин», по которому были проведены клинические исследования и доказана его эффективность и безопасность, имеет желтый логотип Алвоген на упаковке.С целью профилактики – лучше всего промывать нос и полоскать горло сразу после того, как вы вернулись домой. Это поможет немедленно смыть все патогены и уменьшит риск заболевания.Мытье рук. Доказано, что мытье рук с мылом сводит к минимуму риск передачи инфекции другим людям.Проветривание помещения. Чем реже мы открываем окна, тем выше концентрация микробов в воздухе. Это увеличивает риск передачи возбудителей болезни.Использование увлажнителя. Вирус гриппа предпочитает сухие помещения. Исследования показали, что вирусы лучше чувствуют себя при влажности воздуха ниже 36%. А при относительной влажности в 60% – вирусы передаются хуже в несколько раз.Избегание людных мест. Чем реже вы контактируете с большим количеством людей, тем ниже риск заболеть, ведь вирусы передаются воздушно-капельным путем.Избегание стрессов и отдых. Стресс и отсутствие полноценного сна негативно влияет на иммунитет и повышает риск различных заболеваний.Не тратьте деньги на иммуностимуляторы, иммуномодуляторы, гомеопатию, витамины, эхинацею – их безопасность и эффективность вызывает сомнения.