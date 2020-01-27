Люди могли заразиться китайским вирусом от змей

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На горизонте замаячило создание первой вакцины от гриппа в форме таблеток. Исследования показали, что на треть меньше людей заболевают после получения подобного рода пилюль, по сравнению с уколами.Новая вакцина от гриппа в виде таблеток оказалось более эффективной, чем препараты для инъекций, как показало новое исследование. Его авторы утверждают, что после получения таблеток на треть меньше людей заболели гриппом, чем при стандартной вакцинации с помощью инъекций. В целом, таблетка от гриппа обеспечивала защиту от этой болезни на 36% более высокую, что является очень неплохим показателем. Напомним, что большинство вакцин от гриппа малоэффективны из-за того, что их создают на основе прошлых штаммов вируса. А грипп постоянно мутирует, и к моменту выхода вакцины в свет на людей воздействует уже новый штамм.Исследователи из Стэнфордского университета подчеркивают, что производство прививок от гриппа в форме таблеток является более дешевым и более быстрым для производителей. Эти таблетки будут гораздо приятней для детей, которые боятся уколов, а также для жителей развивающихся стран. В ходе исследования, результаты которого опубликовано журналом The Lancet Infectious Diseases, учёные привлекли 179 добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет. Произвольно их разделили на три группы. В первой получали таблетки, во второй проводили уколы от гриппа, а в третьей участникам давали плацебо.Именно в первой группе результативность оказалось максимальной. Так следы вируса были обнаружены только у 29% участников. Во второй группе грипп поразил 35%, а в третьей - 48% человек. При этом в группе на таблетках сам риск заболеваемости гриппом уменьшился на 39%, по сравнению с 27% в группе на уколах. Только в США в ходе текущей эпидемии 13 млн человек заболели гриппом, 120 000 из них были госпитализированы, a 6 000 скончались. Из них 39 это дети.