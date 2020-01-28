Популярная оздоровляющая диета оказалась опасной

Ученые Йельского университета (США) выяснили, что популярная оздоровляющая кетогенная диета, которая обеспечивает 99 процентов калорий за счет белков и жиров, приносит лишь краткосрочную пользу. Через неделю она начинает представлять опасность и оказывает отрицательное влияние на организм. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.Исследователи выяснили, что положительные и отрицательные эффекты диеты связаны с тканевыми иммунными клетками, называемыми гамма-дельта T-клетками и снижающими риск диабета и воспаления. Кетодиета способствует сжиганию жира с образованием кетоновых тел, которые служат альтернативным источником топлива. При метаболизме кетоновых тел гамма-дельта-Т-клетки распространяются по всему организму, улучшая обмен веществ.Однако жир не только расщепляется, но и накапливается. Эксперименты показали, что когда мыши сидят на кетогенной диете длительное время, то они начинают потреблять больше жира, чем могут съесть. В жировых тканях уменьшается число иммунных клеток, развивается диабет и ожирение.