Этот простой продукт уменьшает риск онкологии

Фасоль помогает снизить действие мутагенных соединений

Употребление фасоли поможет снизить риск развития онкологических заболеваний благодаря содержанию фенольных соединений, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Такое мнение выразил медик и консультант по лечебному питанию Хадир Джамиль. Особые вещества, в частности нитрозамины, микотоксины и полициклические ароматические углеводороды помогают снизить действие мутагенных соединений.

Именно эти соединения обладают мощными противораковыми свойствами. При этом специалист отмечает, что темный цвет бобового говорит о большом содержании флавоноидов, а это значит, что сильнее и эффект против образования злокачественных опухолей.

Также фасоль поможет замедлить развитие рака, если таковой уже имеется. Кроме этого продукт улучшает работу сердца и повышает иммунитет. Полезна фасоль и для ЖКТ.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://hronika.info - Добавил mamasha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь