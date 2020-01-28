12 продуктов, с помощью которых можно снизить уровень сахара

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Сахарный диабет – одна из опасных и коварных болезней человечества. Недуг считается хроническим. Он связан с невозможностью выработки или недостаточным продуцированием инсулина. Если не принимать меры, последствия могут быть неутешительными – существенное ухудшение здоровья, кома и даже летальный исход.Поэтому важно знать количество глюкозы в крови и принимать меры, если показатели отличаются от нормы. По мнению экспертов, даже здоровым людям необходимо контролировать количество сахара. Для этого желательно раз в полгода сдавать анализ крови. Также важно учитывать, что его показатель во многом зависит от уровня физической активности, употребляемых продуктов питания и наследственности.Чтобы количество сахара не возросло, нужно уделять время физической активности, минимизировать в рационе сладкую пищу, больше съедать низкоуглеводных продуктов, клетчатки (не меньше 25 грамм в день), не забывать о витаминах. Также важно придерживаться режима питания.Перечень продуктов, о которых мы расскажем далее, обязательно должен быть в рационе у людей, склонных к росту сахара в крови. С их помощью выше шанс привести показатель в норму и улучшить здоровье.ОвсянкаИсследователи считают, что если регулярно употреблять овсяную кашу, можно снизить риск развития сахарного диабета. Положительный эффект достигается за счет наличия в продукте растворимой клетчатки. С ее помощью можно достигнуть оптимального показателя сахара в крови.ОрехиГрецкие орешки, арахис, миндаль, фундук, а также кешью тоже пойдут на пользу. Их компоненты замедляют рост глюкозы. Однако продуктом лучше не злоупотреблять. Максимальная разовая доза – 50 грамм. В противном случае есть риск увеличения массы тела, а также роста глюкозы.КорицаПродукт можно добавлять в каши, компоты, заправки, а также йогурты. Корица включает в себя клетчатку, полифенолы и магний, которые способны давать положительный эффект. Для оптимальной суточной дозы достаточно половины чайной ложки корицы.АвокадоПродукт насыщенный белком, жирами, железом, калием, а также клетчаткой и фолиевой кислотой. Помимо снижения глюкозы авокадо укрепляет иммунную систему.Сладкий перец красного цветаПерец содержит мало калорий и много витамина С и антиоксидантов. Он, как и авокадо, улучшает сопротивляемость организма заболеваниям и воспалительным процессам.Пшенная кашаВ цельных зернах содержится довольно много нужной организму клетчатки. Достаточно одной тарелки каши в день, чтобы уменьшить риск развития диабета примерно на 25% процентов.РыбаДля достижения положительного эффекта достаточно есть рыбу несколько раз в неделю. По мнению экспертов, она, как и пшенная каша, снижает риск диабета на 25 процентов. Лучше всего рыбу печь в духовке или готовить на пару.БрокколиЗа счет содержания полифенолов брокколи облегчает состояние при воспалительных процессах, в том числе при их длительном течении. Нужно учитывать, что воспаления могут провоцировать рост глюкозы в крови.Бобовые продуктыТакие бобовые как фасоль, горох, а также чечевица проверенные и эффективные в борьбе с повышенным сахаром. Перечисленные продукты содержат белки, которые замедляют усвоение глюкозы. Эксперты считают, что регулярное употребление бобовых на 47 процентов уменьшает риск появления диабета.Топинамбур (земляная груша)Продукт богат фруктозой, а также инсулином. За счет таких компонентов улучшается обмен веществ, выводятся токсины и снижается рост глюкозы. Для желаемого эффекта достаточно съедать 1 топинамбур ежедневно. Его можно добавлять в салаты или же есть в чистом виде – без добавок.КлубникаЯгода богата антиоксидантами, витамином С и клетчаткой. Она также оказывает благоприятный эффект на организм, уменьшая рост глюкозы.ЧеснокПродукт, насыщенный антиоксидантами, улучшает функционирование поджелудочной железы. Кроме того, он стимулирует хорошее продуцирование инсулина и оптимизирует обменные процессы в организме.Увеличение количества сахара в крови – тревожный сигнал для здоровья, который нельзя оставлять без внимания. Он может быть признаком повышения вероятности развития диабета. Показатели нормы составляют от 3,3 ммоль/л до 5,5 ммоль/л. Если есть повышение от 5,5 до 6 ммоль/л – состояние может быть преддиабетовое. Если показатель 6,1 ммоль/л и более, ставится неутешительный диагноз – сахарный диабет.Перечисленные продукты питания в рационе помогут снизить риск появления опасного заболевания. Важно употреблять их регулярно, и положительный эффект не заставит себя долго ждать.