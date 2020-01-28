Ученые назвали признаки наиболее здорового сна

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Американский Национальный фонд сна опубликовал первое руководство по качеству сна. В нем перечислены основные факторы, служащие критериями полноценного здорового ночного отдыха. В частности, этот документ содержит информацию о скорости засыпания и продолжительности сна в зависимости от возраста людей.Признаками качественного здорового сна, по мнению американских клиницистов, являются следующие параметры:- Человек спит в течение как минимум 85% времени, проводимого ночью в постели;- Человек засыпает не позднее чем через 30 минут после укладывания в кровать;- Человек не просыпается более одного раза за ночь;- Проснувшись ночью, человек может вновь без напряжения заснуть в течение 41 минуты;- Человек не испытывает желания спать днем более 100 минут.Данные показатели, как отмечают терапевты, являются ориентиром для взрослых людей. «С учетом индивидуальных особенностей они могут отличаться в большую или меньшую стороны, - но не более чем на час», - конкретизировали сомнологи.В том, что касается общей продолжительности сна в течение дня, врачи предложили такие нормативы:- сон новорожденных (0-3 месяца) может составлять 14-17 часов в сутки; младенцев от 4 до 11 месяцев – 12-15 часов, детей от 1до 2 лет – 11-14 часов;- сон дошкольников от 3 до 5 лет – 10-13 часов, школьников от 6 до 13 лет – 9-11 часов, подростков от 14 до 16 лет – 8-10 часов;- сон взрослых людей от 18 до 64 лет – 7-9 часов;- сон пожилых людей от 65 лет и старше – 7-8 часов.Исследователи напомнили, что проблемы со сном связаны с повышенным риском различных нарушений организма, в том числе очень серьезных. У тех, кто плохо спит, чаще наблюдаются сердечно-сосудистые заболевания, диабет, ожирение, депрессии и даже бесплодие.Одним из самых серьезных факторов появления бессонницы медики называют слишком тесное общение с гаджетами в вечернее время – ноутбуками, планшетами и смартфонами.