Названы целебные свойства корицы

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Корица — одна из самых популярных пряностей.Если ее использовать не только для выпекания булочек, то можно получить массу полезных свойств, передает Хроника.инфо со ссылкой на siteua.org.«Исследование Американской кардиологической ассоциацией показало, что корица, обычно используемая как в сладких, так и в острых блюдах, замедляет процесс накопления жира и снижает риск повреждения сердца, вызванного употреблением нездоровой пищи. Ученые провели серию тестов в течение 12 недель: грызунам вводили коричную добавку. Результаты показали, что в конце 12 недель у грызунов было обнаружено больше антиоксидантных противовоспалительных молекул, которые защищали их тела от повреждений, вызванных стрессом. Также было обнаружено, что грызуны весят меньше и имеют меньше жира на животе, даже если они потребляют жирную диету», — пишет издание Pharmacognosy Research.Другие полезные свойства корицыАнтимикробный потенциал — циннамальдегид в корице предотвращал рост листерий и кишечной палочки в пище. Также было обнаружено, что корица эффективна против бактерий, таких как золотистый стафилококк и некоторых грибов и видов дрожжей.Источник антиоксидантов — корица полна полезных для здоровья соединений, которые препятствуют окислительному процессу в клетках.Противовоспалительные свойства — было обнаружено, что корица содержит такие соединения, как транс-циннамальдегид, кариофилленоксид, эвгенол и L-борнеол, которые предотвращают воспаление.