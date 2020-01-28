Рецепты смузи для похудения и жиросжигания

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Название коктейля «смузи» имеет английское происхождение (smoothie) и в переводе означает «мягкий, приятный, однородный». Секрет мягкого вкуса напитка – в приготовлении. Делается такой коктейль из измельчённых плодов или с добавлением фруктового пюре, без термической обработки.Традиция приготовления подобных соков-пюре возникла несколько веков назад в Латинской Америке, а позднее – в США в 30-е годы прошлого века.Элита Соединённых Штатов поддерживает моду на смузи-диеты и сейчас. Почти все звёзды Голливуда периодически пьют мягкий оздоровительный коктейль.Николь Риччи время от времени на 3 дня переходит на смузи-рацион, Аманда Сейфрид часто готовит коктейль из зелени (шпината, капусты кале, петрушки, огурца и яблок).Как пить смузи и худетьРегулярные приёмы смузи могут заменить препараты для детоксикации организма. Коктейли из перемятых плодов обеспечивают тройную пользу:- выводят шлаки и вредные вещества;- насыщают организм незаменимыми микроэлементами, витаминами, ферментами и клетчаткой;- дают ощущение сытости.Кроме этого, плодовые смузи с добавлением протеинов, пшеничных проростков, семян льна – это энергетики для спортсменов. Благодаря комплексному действию белков и углеводов такие коктейли восстанавливают силы после сильных нагрузок. При этом смузи обеспечит большой запас энергии для выполнения привычных ежедневных дел и для тех, кто не занимается спортом.Одного стакана смузи может быть достаточно, чтобы заменить полноценный завтрак или ужин.Продолжительность программы похудения со смузи подбирается индивидуально – можно устраивать день соков раз в неделю или же «баловать» себя этими напитками в течение 3-5 разгрузочных дней. А чтобы получить максимальный эффект, за 2-3 дня до начала диеты лучше исключить из ежедневного меню копчёности, жареные продукты и алкоголь.По утрам рекомендуется пить лёгкие фруктовые коктейли, в вечернее время – более плотные овощные. Хороший вариант смузи для ужина – с брокколи и яблоком. Полностью отказываться от трапез в пользу соков-пюре нельзя – каждый день желудок должен испытывать привычную нагрузку.Для похудения стоит пить умерено тёплый смузи. Напитки со льдом отлично утоляют жажду, но после такого смузи тебе захочется есть – вкусовые рецепторы долго распознают холодную еду.Диетические смузи содержат…Обязательно – зелёные плоды.Зелёные овощи и фрукты – низкокалорийные и содержат много клетчатки, которая способствует очистке организма.Иногда можно услышать, что овощи зелёного цвета обладают отрицательной калорийностью. Отрицательная калорийность значит – чтобы усвоить определённый продукт организм затрачивает больше калорий, чем получает.Для приготовления смузи обычно используется от 3 до 5 продуктов, каждый из которых обладает определёнными полезными свойствами. Один из голливудских рецептов коктейлей включает шпинат, капусту кале, листья петрушки, огуречный, яблочный и лимонный сок.Лучшая классическая комбинация для очистки организма – сельдерей+яблоко.Рецепт смузи «Зелёный» для разгрузочного дняИнгредиенты:- 3 стебля сельдерея- 1 яблоко- 0,5 банана- пучок петрушки- пучок свежего салата- 50 мл лимонного сока- 0,5 стакана чистой водыКак готовить.Яблоко, банан и зелень смешать блендером, добавить сок и воду.В 100 граммах коктейля – 31,7 ккал: 0,6 г белков, 7,3 г углеводов.Кроме зелени зелёных овощей напитки для похудения могут включать другие низкокалорийные плоды. Например, яблоки, абрикосы, мандарин и многие другие цитрусы, ананас, вишню, чёрную смородину.Пример смузи-коктейля для похудения с брокколи, яблоком и апельсиномИнгредиенты:- 70 г шпината- 100 г капусты брокколи- 1 апельсин- 1 морковь- четверть яблока- 1 стак. грейпфрутового сокаВ 100 граммах смузи – 33,4 ккал: 1,4 г белков, 0,1 г жиров, 6,9 г углеводов.В этом напитке – идеальный источник полноценного белка – брокколи.Как готовить.Брокколи отварить, морковь нарезать ломтиками. Все ингредиенты взбить блендером в течение 30 секунд.Смузи с бананом, фиником, авокадо, арбузом, персиком или виноградом будет более калорийным. Однако банан хорошо использовать для напитков в комплексе с тёмными и яркими ягодами, которые сами по себе служат отличными антиоксидантами. Такие соки улучшат пищеварение и здоровье.Рецепт смузи для здоровья «Клюквенного»Ингредиенты:- 0,5 стак. клюквы- 0,5 стак. клюквенного сока- 2 финика без косточек- 1 банан- 0,25 ч. л. ванильного экстракта- 0,25 ч. л. корицыКак готовить.Смешать все ингредиенты блендером.В 100 граммах напитка – 50,4 ккал: 0,9 г белков, 11,7 г углеводов.В любых диетических коктейлях не приветствуются соль и сахар. Подчеркнуть вкус овощного напитка можно при помощи пряностей, а добавить сладости поможет мёд или цветочная пыльца.Ещё о полезных добавках для смузиВ кухнях разных стран есть свои особенности приготовления смузи. В Центральной Азии, например, такие коктейли делаются на йогурте, с добавлением мёда. Традиционные элементы смузи в Индии – тростниковый сахар, лёд, манго и молоко.В Южной Америке популярны соки-смузи без добавления молока, с ананасом, сахаром и льдом.Используя доступные продукты, ты также можешь предложить близким свой особенный сок-смузи. Поэкспериментируем с нашими национальными добавками!Любимый напиток может приобрести новые нотки вкусы, если использовать вместо свежих фруктов… сушёные. Благодаря большой дозе сахаров сухофрукты придадут соку сладость, а клетчатка, которая содержится в высушенных плодах, эффективно очистит организм.Из консервированных продуктов также можно приготовить питательные витаминизированные смузи.Обогатить организм кальцием и витамином Е позволит, к примеру, соевый творог. Он хорошо сочетается с фруктами.Овсяные отруби увеличат пользу напитка – снизят уровень «плохого» холестерина.Другой популярный ингредиент рецептов смузи – льняное семя – ценен благодаря содержанию белка и жирных кислот Омега-3, Омега-6 и Омега-9.Рецепт смузи, наполненного витаминамиИнгредиенты:- 1 банан- 2 ст. л. сухих ягод Годжи- 70 г мягкого сыра тофу- 250 мл грейпфрутового сока (из розового грейпфрута)- 10 г льняного семени (3 мерные чайные ложки)- 5 г овсяных отрубей (2 мерные чайные ложки)Как готовить.Все ингредиенты смешиваются блендером.В 100 граммах напитка – 78,8 ккал: 3,2 г белков, 2,5 г жиров, 12,1 г углеводов.Ещё одна, несколько экзотическая добавка для коктейлей – конопляный протеин.Семена конопли содержат минимальную дозу углеводов, и в них есть глобулин – белок крови, необходимый для нормальной работы кровеносной системы и крепкого иммунитета. Протеин, которые получают из этих семян, имеет в своём составе жирные кислоты, ферменты, антиоксиданты, пищевые волокна, которые нормализую пищеварение, и рекомендован веганам.Энергетический смузи с конопляным протеиномИнгредиенты:- 1 банан- 1 персик- 1 стак. обезжиренного молока- 2 ст. л. конопляного протеина- сахар по вкусуКак готовить.Взбить фрукты с конопляным протеином, постепенно добавляя молоко.В 100 граммах напитка – 50 ккал: 1,9 г белков, 10,5 г углеводов.