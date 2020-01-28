Солнечный удар: первая помощь и советы

Что делать, чтобы не получить солнечный удар, и какой должна быть первая помощь, если он все-таки случился – мы подготовили самые эффективные советы экспертов.Лето в самом разгаре и метеорологи уже успели назвать его одним из самых жарких за последние годы. Во многих странах температура воздуха не опускается ниже +30' С. И на курорте, и, особенно, в большом городе трудно спрятаться от зноя, поэтому стоит быть бдительным, чтобы не получить солнечный удар.Мы подготовили самые эффективные советы экспертов, что делать, чтобы не заработать это опасное состояние, и какой должна быть первая помощь при солнечном ударе.Чем опасен солнечный ударМногие не воспринимают угрозу солнечного удара всерьез. Тем не менее медики не устают напоминать, что он очень опасен для здоровья. При нормальных условиях тело должно сохранять температуру +36,6' С и отдавать лишнее тепло окружающей среде. Из-за перегрева на солнце этот процесс нарушается.Чтобы в полной мере визуализировать негативные последствия солнечного удара, предлагаем представить яйцо, что варится в кипящей воде. В какой-то момент белок просто начинает сворачиваться. Так и чрезмерное тепло влияет на человеческий организм, ведь наши ткани состоят из белка. Солнечные лучи нагревают голову, импульсы о перегреве поступают в мозг, оттуда – в сосуды всего тела. Те расширяются, из-за чего в пространство между кожей и подкожным жиром усиленно выбрасываются лейкоциты. Лейкоциты распадаются, а вещества, что образовались после этого, наполняют весь организм. Тканевый белок буквально сворачивается, молодой эпителий кожи погибает.Известное выражение «кровь вскипает» вполне может охарактеризовать этот процесс. Под воздействием ультрафиолета происходит интоксикация всего организма. Поэтому солнечный удар так опасен.Симптомы перегреваСимптомы этого состояния не появляются резко, а постепенно нарастают вместе с нагревом организма.Основные признаки солнечного удара:- головная боль;- слабость;- рвота;- затрудненное дыхание;- неровный сердечный ритм;- судороги;- нарушение ориентации в пространстве;- повышенная температура тела (до +40' С).Если вовремя не оказать пострадавшему помощь, он потеряет сознание. Не исключено кровоизлияние в мозг. Наихудший итог – кома, также есть риск летального исхода.Зона рискаНаиболее подвержены перегреву маленькие дети. До 10 лет механизм теплоотдачи еще не работает в полной мере, малышам трудно адаптироваться к слишком высоким или низким температурам воздуха. Для детей грудного возраста солнечный удар несет наибольшую опасность.Всевозможные заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертония, атеросклероз способствуют нарушению механизма терморегуляции. Подверженные таким болезням люди перегреваются быстрее, чем здоровые. Расширение сосудов, падение кровяного давления, усиленный ритм сердца и другие последствия перегрева на солнце несут большой риск для тех, чья сердечно-сосудистая система ослаблена.Заболевания сосудов значительно повышают риск, ведь при длительном воздействии солнечных лучей на организм начинается сильное потоотделение – это большая потеря влаги и кровь становится густой. Даже у здорового человека в таком случае могут возникнуть тромбы. А для тех, кто имеет проблемы с сосудами, это чревато инсультом, которой может привести к летальному исходу.Тепловой и солнечный удары – одно и то же?Особо не углубляясь, люди иногда воспринимают эти два явления как синонимы, но это не совсем так. Тепловой удар – это общее название перегрева организма с последующим замедлением теплоотдачи. Но не всегда от лучей солнца, а, например, из-за пребывания в душной комнате, набитом пассажирами транспорте или из-за плотной одежды. Тепловой удар нередко сопровождается гипоксией – кислородным голоданием, так как обычно в нагретых душных помещениях не хватает свежего воздуха. Так что солнечный удар можно считать тепловым, но не каждый тепловой удар – солнечный.Как оказать первую помощь пострадавшему от солнечного удараВ такой ситуации каждая секунда на счету, поэтому нужно действовать как можно быстрее.1. Перенести человека в тень или хотя бы защитить от прямых солнечных лучей, накрыв любой тканью.2. На лоб, шею, запястья пострадавшего – туда, где есть крупные сосуды – положить компрессы со льдом, подойдет и что угодно из морозилки. Но ледяными компрессами нельзя оборачивать все тело, это может привести к воспалению легких – предостерегает врач.3. Дать человеку выпить пару стаканов холодной (но не ледяной) воды, что поможет избежать обезвоживания.4. Если состояние пострадавшего не улучшается, необходимо вызвать скорую. Два номера, которые всегда должны быть в памяти – 103 и 112 – можно набрать как с городского, так и с мобильного телефона.Как избежать солнечного удараЭксперты сходятся во мнении, что избежать перегрева поможет соблюдение несложных правил:1) Пить достаточно водыВ жаркие дни лучше пить по паре стаканов воды каждый час. Кофе, сладкие газированные напитки, алкоголь совершенно не подходят для таких целей. Они приводят лишь к еще большему обезвоживанию. А вот простая или минеральная вода поможет удержать влагу в организме.2) Носить свободную одеждуОдежда из таких легких тканей, как лен и хлопок, которая не обтягивает тело, идеально подходит для жары. Свободный крой и натуральные материалы позволят коже «дышать». Тогда как синтетические ткани и слишком плотно сидящие вещи не дают организму отдавать тепло, что приводит к перегреву.3) Не забывать про головной уборИ детям, и взрослым не стоит выходить на улицу без головного убора, если намечается жаркий день. Важно максимально избегать попадания на голову прямых солнечных лучей.4) ОхлаждатьсяВ зной нет ничего лучше прохладного душа, принимать его можно столько раз, сколько необходимо. А если в течение дня нет возможности принять душ или искупаться в водоеме, поможет обтирание мокрым полотенцем или влажными салфетками. Это не только охладит организм, но и уберет пот и бактерии, что особенно активны в тепле.Летний зной – коварная вещь. Поначалу на солнце может быть приятно, но длительное пребывание на жаре приводит к плохим последствиям. Поэтому всегда соблюдай вышеперечисленные рекомендации.Если у тебя есть еще советы, как избежать солнечного удара, поделись в комментариях.