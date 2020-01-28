Судороги в ногах: что делать, как лечить

Судороги, или мышечные спазмы, возникают тогда, когда одна или сразу несколько мышц непроизвольно сокращаются. Мы обычно говорим, что у нас «свело ногу» или что-то в этом роде. При этом мышцы не получается расслабить, люди чувствуют дискомфорт и боль, иногда очень сильную.Как правило, судороги возникают в задней части ноги (в икре или бедре), но случаются также и в ступнях, руках и других группах мышц нашего тела.Те, кто часто сталкивается с этим неприятным ощущением, знают, что судороги возникают внезапно, сковывают движение, и так же спонтанно проходят через несколько минут.Тем не менее у кого-то дискомфорт сохраняется на протяжении нескольких часов или даже больше. Напряженная мышца расслабляется, но как бы не до конца.И хотя это не самая серьезная проблема со здоровьем, которая может быть, многие люди все же пытаются найти ей решение и максимально быстро облегчить свое состояние, чтобы судороги не нарушали их планы. Не препятствовали спокойному отдыху, не нарушали сна или не срывали какое-то важное мероприятие в течение рабочего дня.Для этого важно выяснить, каковы же причины появления судорог и какие меры можно принять, не прибегая к медикаментозному лечению.Эксперты дали несколько рекомендаций и практических советов относительно того, как нужно действовать.Судороги: причины их появленияСуществует множество факторов, способствующих появлению мышечных спазмов, или судорог. Физическое перенапряжение, беременность, возраст — вот лишь несколько из них.В большинстве случаев это происходит из-за того, что в организме нарушается процесс оксигенации (насыщения клеток мышц кислородом) или потому что телу не хватает влаги, белков и минеральных солей.Рацион с низким содержанием калия и магния также способствует этому неприятному состоянию. Оба эти минерала укрепляют и одновременно расслабляют мышцы, еще они способствуют хорошей циркуляции крови.Среди менее распространенных причин появления судорог можно выделить некоторые заболевания (особенно связанные с пищеварительной системой) и отравление.А некоторые ученые говорят еще о биомеханической неэффективности, которая увеличивает риски заболеваний сердечно-сосудистой системы.Что нужно делать, чтобы избавить себя от мышечных спазмов?Конечно, лучше предотвратить это явление, чем пытаться с ним справиться. Профилактика всегда лучше непосредственного лечения. Но если не получилось избежать судорог, то есть несколько домашних решений.Увеличить потребление водыПотребление достаточного количества воды одинаково важно и для лечения мышечных спазмов, и для профилактики. Вода способствует активизации кровообращения и улучшает доступ кислорода к клеткам.Для восполнения потери жидкости хорошо подойдут и специальные «спортивные» напитки, особенно когда вам предстоит интенсивная тренировка, большие физические нагрузки или же просто на улице слишком жарко.Такие напитки рекомендованы профессиональным спортсменам, которые с потом теряют значительное количество необходимой для организма влаги и минеральных веществ.Делать компрессы, чередовать «тепло-холод»Горячие компрессы помогают расслабить мышцы, если их свело спазмом или они слишком напряжены.Холод же, в свою очередь, идеален для того, чтобы стимулировать кровообращение, когда неприятные ощущения уже закончились.Выполнять упражнения на растяжкуУпражнения, направленные на повышение гибкости тела (или упражнения на растяжку), являются одним из лучших способов как вылечить, так и предотвратить мышечные спазмы и судороги. Они будут эффективны для любой части тела.Поэтому выполняя свои привычные упражнения, не забывайте про них, обязательно заканчивайте свое занятие растяжкой.Это активизирует работу центральной нервной системы и способствует формированию большего количества ингибирующих сигналов для того, чтобы успокоить боль.Ослабить одеждуПри первых признаках судороги очень важно ослабить одежду, чтобы у мышцы было больше места для «маневров».Слишком тесная и сдавливающая одежда препятствует нормальной циркуляции крови и не дает быстро избавиться от болевых ощущений.Позаботиться о своем питанииЕсли судороги стали неотъемлемой частью вашей жизни и вы к ним практически привыкли, то, возможно, следует немного пересмотреть свой рацион питания и обратить внимание на питательную ценность потребляемых продуктов.Убедитесь в том, что вашему организму хватает таких веществ, как:Витамин В12.Фолиевая кислота.Ниацин.Витамин Е.Кальций.МагнийКалий.Железо.Нанести оливковое маслоКогда вы почувствовали, что у вас свело ногу и боль очень сильная, налейте себе на ладошку небольшое количество оливкового масла и сделайте легкий массаж «пораженного» судорогой участка, надавливая кончиками пальцев и разминая напряженную мышцу.Примите теплую ваннуЕсли судороги нарушают ваш отдых и снижают качество сна, то лучше всего принять соответствующие меры перед тем, как ложиться в кровать.Для этого налейте себе в ванну теплой воды и полежите в ней немного. Это улучшит кровообращение в конечностях и сведет к минимуму риск возникновения мышечных спазмов.В заключение следует отметить, что если все вышеперечисленные методы не дали желаемого результата и судороги продолжают вас мучить, то лучше обратиться за консультацией к специалисту. Возможно, есть какие-то гормональные проблемы или нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.