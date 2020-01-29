Названа главная угроза для мозга жителей больших городов

Одна из главных угроз для человеческого мозга связана с загрязнением воздуха из-за транспорта. Такой вывод сделали ученые Медицинского центра детской больницы Цинциннати в США.Так, ученые проанализировали МРТ головного мозга 147 детей возрастом до 12 лет и выяснили, что именно загрязненный воздух вызывает снижение толщины кортикального слоя и объема серого вещества. Серое вещество относится к областям мозга, ответственным за сенсорное восприятие, зрение и слух.В частности, испорченный воздух вызывает 3-4% потери серого вещества в мозжечке, а также лобных и теменных долях мозга.Таким образом, исследование подтвердило, что грязный воздух может приводить к нарушениям развития нервной системы и дегенеративным заболеваниям.