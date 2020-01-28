Рекомендации и польза спорта при варикозе

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Варикоз и занятия спортом — вполне совместимые понятия. Кроме того, занятия физическими упражнениями при варикозе приветствуются многими врачами – главное, правильно подобрать подходящий вид спорта.Благодаря таким упражнениям можно: улучшить кровообращение; укрепить стенки сосудов; улучшить лимфоотток; укрепить состояние организма.Довольно часто занятия спортом при этом заболевании усложняются из-за невозможности расслабить или напрячь мышцы. Однако наряду с этим расслабленные мышцы позволяют ослабить давление на вены, что значительно улучшает их пропускную способность.Именно поэтому, если выбраны правильные виды спорта при варикозе, то они помогают победить эту болезнь или существенно уменьшить ее проявления.При варикозном расширении вен в качестве профилактики можно использовать занятия различными видами спорта. Никаких исследований, подтверждающих вредное воздействие физических упражнений на состояние вен, на сегодняшний день не существует. В связи с этим можно просто выбрать любой подходящий вам вид спорта и заниматься.Естественно, нагрузки не должны быть слишком большими, потому что это никак не может вызвать положительного результата – во всем нужна мера. В то же время занятия профессиональным спортом, статические упражнения и силовые нагрузки во время занятий следует однозначно исключить, чтобы не навредить себе. Только движения способны увеличить скорость кровообращения в сосудах, а это предупреждает появление варикоза. Именно движения заставляют активно работать мышечно-венозную помпу, которая продвигает кровь по венам к сердцу.Спортивная ходьбаЭто те же ежедневные прогулки, которые обычно рекомендует врач, только проводиться они должны на свежем воздухе и главное – в определенном темпе. Каком именно? Подберите сами тот ритм движения, при котором вам будет комфортно. Спину следует держать только прямо и постоянно следить за дыханием: каждые 3 шага должны сопровождать 1 вдох и 1 выдох. Поддерживать выбранный темп следует в течение 30 минут.БегЗанятия бегом рекомендуется проводить на улице или на природе, благодаря чему кровь обогащается необходимым кислородом. Конечно, при таких занятиях создается большая нагрузка на ноги, поэтому решение использовать данный вид спорта надо принимать совместно с лечащим врачом.ВелоспортЗанятия велоспортом тоже рекомендуются больным варикозным расширением вен. Они особенно эффективны, так как предусматривают наличие минимальной нагрузки на организм и совершение непрерывных движений ногами в определенном ритме. Понятно, что при таких занятиях никакого застоя крови в ногах не происходит, что, естественно, ускоряет отток крови к сердцу. Кроме профилактического эффекта, велоспорт приносит немало эстетических и эмоциональных удовольствий. Окружающая природа, легкость собственного тела создают прекрасное настроение, которое не исчезает после занятий.ГольфИ этот вид спорта рекомендован при варикозе по тем же причинам. Поле, по которому приходится передвигаться игрокам, имеет, как правило, немалые размеры, и ходить по нему приходится своими ногами. Это, разумеется, только им на пользу, так как периодические передвижения не позволяют крови застаиваться, улучшают кровообращение. Такие занятия следует проводить регулярно, особенно после целого дня статической офисной работы.Плавание и аквааэробикаЭти виды спорта являются обязательными для профилактики варикозного расширения вен. Их целесообразность и эффективность основана на воздействии двух немаловажных факторов: спортивных упражнений и водного массажа.Как всем известно, в воде наше тело кажется почти невесомым. А значит, существенно снижается нагрузка на суставы, активно стимулируется работа сердечно-сосудистой системы. В воде мы дышим энергично, полной грудью, поглощая много кислорода. Значит, существенно активизируем обмен веществ, а спасительный кислород, попадая в кровь, влияет на ее качественный состав. Заниматься плаванием и аквааэробикой можно круглый год: в открытых водоемах – летом, в бассейне – зимой. Попробуйте выполнить в воде несколько простых упражнений.Упражнение 1Встать в воде по пояс, держать мяч на уровне груди. На выдохе погрузить мяч в воду перед собой, одновременно высоко подпрыгнуть. На вдохе поднять мяч над головой.Упражнение 2Проплыть любым стилем 4 м. Остановиться и сохранить вертикальное положение без рук, за счет энергичного движения ногами (велосипед). Проплыть еще 4 м и повторить упражнение.Упражнение 3Встать в воде по пояс, поднять левую ногу вперед до соприкосновения с поверхностью воды кончиков пальцев. Одновременно наклонить верхнюю часть тела вперед, руки оставить неподвижными по сторонам. Отдохнуть и повторить упражнение с другой ногой.Упражнение 4Дополнительная стимуляция лимфодренажной системы.Сцепить пальцы рук, резко провести ими под водой от стопы до пояса и выше максимально близко к телу (по левой и правой сторонам) до ощущения массажного эффекта.Повторить упражнение 10 раз.ФитнесВ этом случае категорически противопоказаны всякие чрезмерные нагрузки. Выполнять следует только легкие упражнения, а занятия должны иметь регулярный характер. Особенно эффективны для укрепления стенок кровеносных сосудов выпады и приседания.ТанцыСамые приятные и полезные упражнения при варикозном расширении вен. Они предусматривают чередование танцевальных па в разном темпе, заставляют тело двигаться в нестандартном режиме, постоянно изменяющем амплитуду движений. Не следует забывать и об эстетическом удовольствии от музыки, общения, разнообразия движений, которые не позволят утомиться.Особенно рекомендуются танцы, отличающиеся виртуозностью исполнения па нижними конечностями: фламенко, латиноамериканские, бальные танцы.Многообразие базовых поворотов, шагов, вращений, сохранение ритма, необходимость держать идеальную осанку – все это благоприятно сказывается на состоянии кровообращения в ногах, ликвидирует застои, ускоряет кровоток, укрепляет стенки сосудов. И еще один эффект, немаловажный для варикозного расширения вен, – такие занятия не позволят вам иметь лишние килограммы.