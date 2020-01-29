Названа специя для улучшения памяти
Однако он еще полезен для памяти.
По словам ученых, розмарин помогает при болезни Альцгеймера и старческом слабоумии.
Группа исследователей под руководством Марка Мосса изучила, как аромат эфирного масла растения воздействует на человеческий мозг. Они пришли к выводу, что вдыхание аромата розмарина улучшает когнитивную функцию мозга, в особенности восстанавливает память.
Ученые провели исследование — дали подышать эфирными маслами розмарина, а затем пройти тесты на проверку памяти. Участники эксперимента показали более лучшие результаты, чем люди, которые до тестирования не вдыхали аромат растения.
Второе исследование продемонстрировало, что состояние страдающих от болезни Альцгеймера и старческого слабоумия значительно улучшилось от процедуры вдыхания аромата розмарина.
Результаты двух экспериментов показали, что при помощи розмарина есть возможность улучшать память.
Также у растения есть дезинфицирующие, антисептические и противовоспалительные свойства. Пару капель масла из розмарина помогают устранять боль и улучшать кровообращение.
Отвар из розмариновых веток предназначен для укрепления волос и улучшения их роста. Чай из растения имеет противовоспалительный эффект и способствует повышению иммунитета.
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