Названа специя для улучшения памяти

Розмарин — известная ароматная специя, которой приправляют мясо, рыбу и выпечку.Однако он еще полезен для памяти.По словам ученых, розмарин помогает при болезни Альцгеймера и старческом слабоумии.Группа исследователей под руководством Марка Мосса изучила, как аромат эфирного масла растения воздействует на человеческий мозг. Они пришли к выводу, что вдыхание аромата розмарина улучшает когнитивную функцию мозга, в особенности восстанавливает память.Ученые провели исследование — дали подышать эфирными маслами розмарина, а затем пройти тесты на проверку памяти. Участники эксперимента показали более лучшие результаты, чем люди, которые до тестирования не вдыхали аромат растения.Второе исследование продемонстрировало, что состояние страдающих от болезни Альцгеймера и старческого слабоумия значительно улучшилось от процедуры вдыхания аромата розмарина.Результаты двух экспериментов показали, что при помощи розмарина есть возможность улучшать память.Также у растения есть дезинфицирующие, антисептические и противовоспалительные свойства. Пару капель масла из розмарина помогают устранять боль и улучшать кровообращение.Отвар из розмариновых веток предназначен для укрепления волос и улучшения их роста. Чай из растения имеет противовоспалительный эффект и способствует повышению иммунитета.