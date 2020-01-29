Врачи рассказали, чем полезны финики зимой

Финики — полезный продукт, который содержит в себе большое количество полезных микроэлементов и витаминов.По мнению врачей, эти плоды являются хорошей заменой вредным сладостям.Эксперты утверждают, что финики — это самая лучшая пища для желудка, они очень полезны при расстройствах пищеварительного тракта и для профилактики болезней ЖКТ. В данных плодах много калия, который способен нормализовать работу сердечной мышцы и избавиться от бляшек в сосудах.Финики обладают витамином A, в связи с чем более полезны для зрения, чем морковь. Продукт также стоит считать отличным перекусом, потому как при его поедании человек чувствует бодрость и прилив новых сил.Медики советуют выбирать морщинистые, темные финики с косточкой. Они должны быть мягкими с матовой поверхностью. Нередко данные ягоды используют для создания масок для кожи и улучшения качества волос.