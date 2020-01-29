Названы лучшие продукты, которые действуют как жиросжигатели

Один из способов стать стройнее без диет заключается в том, чтобы включить в свой рацион пищу, которая действует как сжигатель жира. Это помогает добиться плавной и легкой потери веса, сообщает the Health Site.Большинство диет ограничивают потребление пищи, и это заставляет переедать, когда человек перестает придерживаться диеты и возвращается к обычному режиму питания. Вот почему большинство людей прибавляют в весе, выдержав диету, констатируют специалисты.Эксперты назвали лучшие продукты, которые могут действовать как жиросжигатели – при их усвоении организм активнее расходует жир для своей энергии.Квиноа. Эта крупа загружена белком и волокном – главными компонентами, необходимыми для успешного похудения. Кроме того, киноа является богатым источником железа, цинка, селена и витамина Е; достаток этих веществ в организме очень важен для активных метаболических процессов.Острый перец. Один из лучших продуктов для сжигания жира с доказанным эффектом. Капсаицин в остром перце снижает аппетит и ускоряет обмен веществ. Попробуйте сделать свои блюда острее, чтобы ускорить таяние жиров.Яблоки. В них много воды и клетчатки, разбухающей в пищеварительном тракте. Употребление яблок быстро дарит чувство насыщения вас и делает его длительным. Для дополнительной дозы клетчатки съедайте яблоки вместе с кожурой.Яйца. Они идеально подходят для сжигания жира - яйца низкокалорийные, содержат много белка и других важных питательных веществ, поддерживающих производство энергии. Если хотите похудеть, съедайте ежедневно одно-два вареных яйца.Орехи. Они содержат белок, клетчатку и полезные жиры – это лучший природный комплекс для обеспечения эффекта жиросжигания.