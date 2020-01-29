Спрей автозагар может вызывать рак легких

Спреи с эффектом автозагара способны вызвать раковые заболевания, утверждают американские исследователи из Университета Джорджа Вашингтона.В ходе исследований было установлено, что негативный эффект вызывает вещество дигидроксиацетон, входящее в состав спрея. Специалисты выяснили, что данное соединение легко проникает в легкие, попадает в кровоток и начинает разрушать ДНК, вызывая образование опухолей. Также соединение способно усугубить течение астмы, спровоцировать развитие эмфиземы и хронической обструктивной болезни легких.Сообщается, что данная субстанция грозит возникновением мутаций за счет изменения ДНК в клетках тела. До недавнего времени этот вопрос никто не изучал. Проводились только испытания соединения на клетках живых организмов. После нового эксперимента ученые пришли к выводу, что автозагар может провоцировать рак легких.По словам экспертов, быстрое попадание соединения в кровь обусловлено большой поверхностью легких. Вероятно, в опасности находятся все любители искусственного загара и работники салонов, полагают специалисты.