Еда против гипертонии: продукты с квертецином помогают в снижении давления

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Потребление продуктов, содержащих флавоноид кверцетин, может помочь значительно снизить высокое кровяное давление. Об этом сообщает издание La Gaceta, ссылаясь на исследование, проведенное китайскими учеными.Флавоноид кверцетин присутствует во фруктах и овощах, и особенно его много в луке. Предыдущие исследования, в которых изучались его свойства, показывали, что кверцетин может влиять на торможение процессов старения, укрепляет иммунной систему, способствует активному жиросжиганию.Китайскими исследователями были получены данные, позволяющие считать, что кверцетин также может понижать высокое артериальное давление.Специалисты из Народной больницы Дунгуань Шилун Южного медицинского университета в Китае опубликовали эти сведения в журнале «Nutrition Reviews». Ученые проанализировали результаты 17 исследований, в которых участвовали 886 человек. Во всех исследованиях оценивалось влияние кверцетина на артериальное давление и уровень глюкозы.В результате научные специалисты констатировали, что прием кверцетина помогает ощутимо снизить систолическое артериальное давление. Этот эффект связан с действием квертецина на состояние холестериновых отложений в артериях. Участники, которые употребляли кверцетин в течение восьми недель или более, продемонстрировали значительно измененные уровни холестерина липопротеинов высокой плотности.В то же время кверцетин не оказывал заметного влияния на концентрацию глюкозы в крови натощак.«Обнаружив благоприятное воздействие кверцетина на артериальное давление, мы поддерживаем его употребление пациентами с гипертонией. Снижение артериального давления более чем на 10 мм рт.ст. уменьшает на 50% риск сердечной недостаточности, на 40% - инсульта и приблизительно на 25% - инфаркта миокарда», - высказались эксперты.Продукты, богатые квертецином:лук (прежде всего, красный),какао,яблоки,зеленый чай,помидоры,вишня,черника,брокколи (сырая),фасоль,красный болгарский перец,спаржа.