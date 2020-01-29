Потеря обоняния способна разрушить интимную жизнь

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Потеря способности различать запахи может негативно сказаться на сексуальной жизни людей. К такому выводу пришли ученые из James Paget University Hospital.Обоняние требуется нам для выполнения самых разных задач и функций. Совсем недавно наука доказала, что потеря обоняния или аносмия увеличивает риск преждевременной смерти человека, поскольку он лишается способности распознавать опасные запахи вроде газа, дыма от пожара и испорченной пищи. И вот теперь новое исследование продемонстрировало, что потеря обоняния также способна отрицательно сказаться на интимной жизни человека. Результаты этой научной работы опубликованы в декабрьском выпуске журнала Clinical Otolaryngology.Ученые наблюдали за 71 человеком в возрасте от 31 до 80 лет, у которых было нарушено обоняние в результате инфекций, травм, неврологических болезней, старческого слабоумия или побочных эффектов сильнодействующих лекарств. У некоторых людей из-за этого изменился аппетит, либо их стали привлекать несуществующие запахи. Значительное количество потеряло интерес к приёму пищи, кое-кто начал худеть. Другие, напротив, более активно налегали на продукты питания с низкой питательной ценностью, из-за чего поправлялись.К еще одному последствию утраты обоняния ученые относят исчезновение интереса к сексуальной жизни. Вполне возможно, что это связано с более высоким количеством депрессий и тревожных состояний у людей с аносмией. На фоне этих психологических трудностей возникают проблемы в отношениях. В частности, значительное количество людей, переставших распознавать запахи, стали избегать сексуальных контактов со своими партнерами. Этот фактор прежде в значительной степени медицинским сообществом игнорировался.