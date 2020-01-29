5 упражнений, которые полностью сжигают жир со спины

Вы беспокоитесь о жире в области спины? Если да, то вы будете удивлены, когда узнаете что вы не единственный! Хотя есть много упражнений, которые сжигают жир в целом, некоторые упражнения, которые нацелены на жир на спине, вероятно, то, что вам нужно.Вот 5 упражнений для того, чтобы избавиться от жира в области спины1. ПодтягиванияПожалуй, самый очевидный и, к сожалению, самый сложный вид упражнений, так как он требует большой силы верхней части тела. Ключ к тому, чтобы сделать подтягивание, — это упражнения, упражнения и еще раз упражнения. Найдите способы сделать подтягивания проще и медленно и постепенно переходите к полным подтягиваниям.2. ОтжиманияЕще один очень популярный вид упражнений. Отжимания обычно хвалят в качестве упражнения для груди, но они также укрепляют мышцы спины. Многие не знают, как правильно отжиматься. Убедитесь, что ваши руки шире, чем ширина плеч – положить их на ширине плеч, вероятно, самое худшее, что вы можете сделать. Чтобы убедиться, что фокус падает на спину, сосредоточьтесь на движении вниз. Держитесь внизу около трех секунд.3. ГантелиЭто одно из лучших упражнений против жира, которые вы можете сделать дома, поскольку для этого не требуется много оборудования – всего две гантели. Если у вас их нет, 2 бутылки с водой также помогут. Разместите руки на уровне плеч и сожмите лопатки несколько раз. Затем опустите руки назад и повторите. Это упражнение отлично подходит не только для сжигания жира, но и для общего управления вашей основной силой. Держите голову в соответствии с позвоночником, чтобы убедиться, что упражнение максимально эффективно.4. Вертикальный подъемЭто упражнение — отличная замена тренажеру, если у вас нет к нему доступа. Используя две гантели или предметы одинакового веса, сделайте движение вверх от бедер к подбородку. Убедитесь, что локти максимально вытянуты и спина изгибается от движения. Держите гантели как можно ближе к телу, потому что это делает упражнение еще более эффективным. Помните, что основное движение должно исходить от локтей, потому что они контролируются мышцей в середине спины.5. Планка с поднятием рукиЕсли вы когда-либо были на уроке физкультуры, вы слышали о планке. Поднимая одну из рук во время планки, вы помогаете своему телу найти центр и развить свою верхнюю силу. Как мы уже упоминали ранее, избавление от жира на спине — это развитие мышц. Что может быть лучше, чем планка?