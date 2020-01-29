Как снять зубную боль за одну минуту

Одна из самых сильных болей – зубная, и обычно это происходит ночью, когда каждый стоматолог закрыт и не работает. Это может случиться с каждым; не имеет значения, насколько хорошо вы заботитесь о своих зубах или у вас идеальная гигиена полости рта.

Итак, что мы можем сделать для того, чтобы облегчить боль?

Вот средство, сделанное всего из двух ингредиентов, которые могут помочь вам при этой ужасной боли:

- кокосовое масло
- порошок гвоздики

Приготовление:

Смешайте ? ложки каждого ингредиента и нанесите на зуб. С этим удивительным средством ваша боль пройдет через несколько секунд, и вы сможете выдержать ее до утра.
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