Как снять зубную боль за одну минуту
Итак, что мы можем сделать для того, чтобы облегчить боль?
Вот средство, сделанное всего из двух ингредиентов, которые могут помочь вам при этой ужасной боли:
- кокосовое масло
- порошок гвоздики
Приготовление:
Смешайте ? ложки каждого ингредиента и нанесите на зуб. С этим удивительным средством ваша боль пройдет через несколько секунд, и вы сможете выдержать ее до утра.
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