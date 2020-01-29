Инсульт у пожилых людей: как определить и помочь

Об этом важно знать каждому.Инсульт – это особое отклоненное от нормы кровообращения в головном мозге, которое происходит из-за образования закупорки или повреждения сосудов. По причине разорвавшегося сосуда тромб или кровь нарушает стабильный и нормальный кровоток. Вследствие этого возникает кислородное голодание и недостаточное содержание глюкозы, что приводит к гибели мозговых клеток и частичной или полной потери двигательным действиям, памяти или способности говорить.Основные признаки инсульта:неожиданная и сильная головная боль (больные этим заболеванием говорят о том, что боль, из которой они испытывали, является наиболее болезненным в жизни);потеря остроты зрения и равновесия, а также чувство головокружения;онемение конечностей, лица и даже паралич (появляется, в большинстве своем, с одной стороны тела).Для того чтобы выявить инсульт необходимо выполнить следующие действия: осмотреть язык (у здорового человека он не имеет искривлений), поднять руки, улыбнуться, произвести простое предложение. Если будут выявлены какие-либо нарушения, то это свидетельствует о наличии предынсультного состояния.Причинами появления инсульта могут выступать такие факторы, как, отклонение от нормы уровня артериального давления, злоупотребление алкогольными напитками, проблемы с сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет, курение и пр. Ведя правильный с точки зрения медицины образ жизни, представляется возможным многократно снизить вероятность возникновения данного недуга.Первые действия при инсульте:уложить человека горизонтально при этом постоянно контролировать, что он самостоятельно может дышать;облегчить дыхание (для этого необходимо освободить шею человека от плотно прилегающей одежды);контролировать кровяное давление посредством тонометра (при повышенном давлении голову больного следует приподнять, при низком – положить в горизонтальное положение);начать реанимацию при остановке сердцебиения и дыхания, и производить ее до приезда бригады скорой помощи.Несмотря на всю серьезность инсульта, каждый человек, который его перенес, может получить квалифицированную помощь, что даст возможность с высокой вероятностью вернуть прежнее здоровье и возвратиться к нормальной жизни.