Эксперты рассказали, как мотивировать себя на занятия спортом

Многие сталкиваются с этой проблемой.Каждый день мы ищем себе оправдания, лишь бы не заниматься спортом, поэтому откладываем тренировки на следующий «понедельник». Но, чтобы изменить свою жизнь уже сейчас, нужно правильно себя мотивировать и выполнять упражнения, которые будут стимулировать тело к активности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.Всего 15 минутНачинать занятия спортом очень трудно, ведь каждый мотивирует себя по-своему. Но есть такой термин «эйфория бегуна» — эмоциональное состояние, которое возникает во время бега и приводит к особому подъему, устойчивости к боли и усталости. Такая эйфория есть в разных видах спорта, и она мотивирует двигаться дальше. Первые занятия стоит начинать с коротких и простых тренировок и бега, а со временем переключаться на более сложные упражнения. Каждая дополнительная минута будет вызывать у вас чувство эйфории, а результаты — необычайную радость.Установите правильный темпЗанятия спортом положительно влияют на нашу жизнь и максимально повышают уровень энергии и сил. Во время бега не нужно думать о неприятностях на работе, ссорах или домашнем быте, пусть все отойдет на второй план. На вот на первом пусть будет уверенность, внутренняя мотивация и ориентация на успех.Развивайте привычкиНаш мозг ненавидит шантаж, поэтому вы должны точно понимать, почему стоит бегать каждый день в 06.00. Вы обязательно должны выбрать конкретную цель для мотивации. Если после пробуждения у вас нет желания идти на пробежку или в спортзал, тогда занимайтесь спортом по вечерам. В любом случае, заведите себе за привычку в одно и тоже время бегать, прыгать, заниматься йогой или другим комплексом упражнений.