Эксперты рассказали, как мотивировать себя на занятия спортом
Каждый день мы ищем себе оправдания, лишь бы не заниматься спортом, поэтому откладываем тренировки на следующий «понедельник». Но, чтобы изменить свою жизнь уже сейчас, нужно правильно себя мотивировать и выполнять упражнения, которые будут стимулировать тело к активности, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Всего 15 минут
Начинать занятия спортом очень трудно, ведь каждый мотивирует себя по-своему. Но есть такой термин «эйфория бегуна» — эмоциональное состояние, которое возникает во время бега и приводит к особому подъему, устойчивости к боли и усталости. Такая эйфория есть в разных видах спорта, и она мотивирует двигаться дальше. Первые занятия стоит начинать с коротких и простых тренировок и бега, а со временем переключаться на более сложные упражнения. Каждая дополнительная минута будет вызывать у вас чувство эйфории, а результаты — необычайную радость.
Установите правильный темп
Занятия спортом положительно влияют на нашу жизнь и максимально повышают уровень энергии и сил. Во время бега не нужно думать о неприятностях на работе, ссорах или домашнем быте, пусть все отойдет на второй план. На вот на первом пусть будет уверенность, внутренняя мотивация и ориентация на успех.
Развивайте привычки
Наш мозг ненавидит шантаж, поэтому вы должны точно понимать, почему стоит бегать каждый день в 06.00. Вы обязательно должны выбрать конкретную цель для мотивации. Если после пробуждения у вас нет желания идти на пробежку или в спортзал, тогда занимайтесь спортом по вечерам. В любом случае, заведите себе за привычку в одно и тоже время бегать, прыгать, заниматься йогой или другим комплексом упражнений.
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