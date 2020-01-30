7-дневная действенная диета против задержки жидкости

Многие люди страдают от избыточного веса тела только из-за того, что в их организме присутствует задержка жидкости. Это достаточно серьезная проблема, из-за нее ощущается сильный дискомфорт, появляется отечность.Но есть хорошая новость. Всего этого можно избежать, если правильно питаться. Нужна соответствующая диета.Эксперты рассказали о 7-дневной диете для борьбы с задержкой жидкости в теле максимально естественным образом. Это позволит вам уменьшить объемы своего тела и почувствовать небывалую легкость и активность.Что такое задержка жидкости?Задержка жидкости, или водянка, может быть как патологией, так и временным состоянием, расширением вен из-за высоких температур.Если речь идет именно о заболевании, то, скорее всего, имеется проблема с кровообращением, сердцем, печенью или почками. И здесь может помочь только врач, так как необходима профессиональная диагностика и своевременное лечение.Заметить это явление очень легко, оно характеризуется резким увеличением веса тела, а также его объемов. Все становится «раздутым» и отекшим. Особенно это заметно в области талии, ног и лодыжек.И хотя задержка жидкости не всегда связана с лишним весом, очень часто именно ожирение становится причиной такого состояния.7-дневная диетаДанная диета рассчитана на 7 дней, что следует из названия. И действительно, уже через неделю вы почувствуете сильное облегчение, а объемы тела значительно уменьшатся.Однако, чтобы это не повторилось вновь, желательно постараться придерживаться хотя бы некоторых из здоровых привычек, о которых речь пойдет ниже.Данная диета отлично подойдет абсолютно всем. Ее основная характеристика — это очищающие свойства, что очень полезно для работы печени и почек.Очень полезно садиться на очищающую диету перед наступлением жары или же тогда, когда тело само почувствует такую необходимость (при сильных отеках).Однако прежде чем начинать самостоятельное «лечение», желательно все же обратиться к врачу, особенно если вы страдаете от какого-либо заболевания или принимаете лекарственные препараты.Общие принципыНеобходимо полностью исключить из своего рациона поваренную (или рафинированную) соль. Ее можно заменить умеренным количеством морской или же гималайской соли, а можно использовать и морскую воду, если есть такая возможность.Также следует избегать потребления солесодержащих продуктов, например, таких как крекеры, хлеб, соленые орешки и т.д.А для того, чтобы придать своим блюдам вкус и аромат вы сможете использовать натуральные специи и приправы (это кайенский перец, карри, паприка и пр.), уксус, лимонный сок и зелень (базилик, орегано, тимьян и т.д.)Также следует отказаться и от потребления сахара и сладких продуктов, так как это лишь осложнит ситуацию.Утро (завтрак)Начать свой день мы рекомендуем с двух стаканов теплой воды, можно выпить и горячую воду с лимонным соком. Очень важно таким образом активизировать свой организм после ночного отдыха. Тогда каждый орган вашего тела уже начнет свою работу.Через 20 минут после этого приготовьте себе питательный коктейль.Ингредиенты: 1 стебель сельдерея, 1 груша, ломтик свежего ананаса, 1/2 огурца, щепотка свежего тертого имбиря (или порошок), 1 столовая ложка органического кокосового масла (15 г), 1 стакан овсяной водички (200 мл).Способ приготовления:Смешайте в блендере все ингредиенты и пейте получившийся коктейль маленькими глоточками.Если же вы захотите позавтракать более плотно, чтобы утолить свой голод, то можете съесть несколько тостов из цельнозернового хлеба с авокадо и выпить чашку зеленого чая.День (обед)На ланч или обед выбираем себе один из вариантов:Первое блюдоГаспачо (холодный томатный суп) или овощной сок домашнего приготовления.Овощной крем-суп или салат.Второе блюдоМясо.Рыба.Овощи.Яйца.В качестве гарнира все вышеперечисленные блюда могут сопровождаться коричневым рисом.ДесертЯблочный компот.Свежий ананас.Мармелад/желе с агар-агаром.Вторая половина дня (полдник)Во второй половине дня нужно будет обязательно выпивать настой из хвоща (это растение еще называют конский хвост). Он обладает мочегонным и реминерализирующим свойствами.Если вы очень голодны, то можете перекусить натуральным йогуртом с орехами, каким-нибудь фруктом и т.п.Вечер (ужин)Вечером переедать не следует, это известно всем. Нужно постараться поужинать как можно раньше. Выберите для себя один из следующих вариантов:Первое блюдоГаспачо (холодный томатный суп) или овощной сок домашнего приготовления.Суп.Овощное пюре или крем-суп.Салат.Второе блюдоРыба.Яйца.Авокадо.Свежий слабосоленый сыр.Можно добавить кусочек цельнозернового хлеба или порцию коричневого риса.ДесертЯблоко.Груша.Горсть орехов.Если эта диета оказалась действенной и помогла вам, то по истечении недельного срока вы можете продолжить придерживаться каких-то из вышеперечисленных рекомендаций относительно питания, чтобы избавить себя от появления проблемы задержки жидкости в будущем.