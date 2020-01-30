7-дневная действенная диета против задержки жидкости
Но есть хорошая новость. Всего этого можно избежать, если правильно питаться. Нужна соответствующая диета.
Эксперты рассказали о 7-дневной диете для борьбы с задержкой жидкости в теле максимально естественным образом. Это позволит вам уменьшить объемы своего тела и почувствовать небывалую легкость и активность.
Что такое задержка жидкости?
Задержка жидкости, или водянка, может быть как патологией, так и временным состоянием, расширением вен из-за высоких температур.
Если речь идет именно о заболевании, то, скорее всего, имеется проблема с кровообращением, сердцем, печенью или почками. И здесь может помочь только врач, так как необходима профессиональная диагностика и своевременное лечение.
Заметить это явление очень легко, оно характеризуется резким увеличением веса тела, а также его объемов. Все становится «раздутым» и отекшим. Особенно это заметно в области талии, ног и лодыжек.
И хотя задержка жидкости не всегда связана с лишним весом, очень часто именно ожирение становится причиной такого состояния.
7-дневная диета
Данная диета рассчитана на 7 дней, что следует из названия. И действительно, уже через неделю вы почувствуете сильное облегчение, а объемы тела значительно уменьшатся.
Однако, чтобы это не повторилось вновь, желательно постараться придерживаться хотя бы некоторых из здоровых привычек, о которых речь пойдет ниже.
Данная диета отлично подойдет абсолютно всем. Ее основная характеристика — это очищающие свойства, что очень полезно для работы печени и почек.
Очень полезно садиться на очищающую диету перед наступлением жары или же тогда, когда тело само почувствует такую необходимость (при сильных отеках).
Однако прежде чем начинать самостоятельное «лечение», желательно все же обратиться к врачу, особенно если вы страдаете от какого-либо заболевания или принимаете лекарственные препараты.
Общие принципы
Необходимо полностью исключить из своего рациона поваренную (или рафинированную) соль. Ее можно заменить умеренным количеством морской или же гималайской соли, а можно использовать и морскую воду, если есть такая возможность.
Также следует избегать потребления солесодержащих продуктов, например, таких как крекеры, хлеб, соленые орешки и т.д.
А для того, чтобы придать своим блюдам вкус и аромат вы сможете использовать натуральные специи и приправы (это кайенский перец, карри, паприка и пр.), уксус, лимонный сок и зелень (базилик, орегано, тимьян и т.д.)
Также следует отказаться и от потребления сахара и сладких продуктов, так как это лишь осложнит ситуацию.
Утро (завтрак)
Начать свой день мы рекомендуем с двух стаканов теплой воды, можно выпить и горячую воду с лимонным соком. Очень важно таким образом активизировать свой организм после ночного отдыха. Тогда каждый орган вашего тела уже начнет свою работу.
Через 20 минут после этого приготовьте себе питательный коктейль.
Ингредиенты: 1 стебель сельдерея, 1 груша, ломтик свежего ананаса, 1/2 огурца, щепотка свежего тертого имбиря (или порошок), 1 столовая ложка органического кокосового масла (15 г), 1 стакан овсяной водички (200 мл).
Способ приготовления:
Смешайте в блендере все ингредиенты и пейте получившийся коктейль маленькими глоточками.
Если же вы захотите позавтракать более плотно, чтобы утолить свой голод, то можете съесть несколько тостов из цельнозернового хлеба с авокадо и выпить чашку зеленого чая.
День (обед)
На ланч или обед выбираем себе один из вариантов:
Первое блюдо
Гаспачо (холодный томатный суп) или овощной сок домашнего приготовления.
Овощной крем-суп или салат.
Второе блюдо
Мясо.
Рыба.
Овощи.
Яйца.
В качестве гарнира все вышеперечисленные блюда могут сопровождаться коричневым рисом.
Десерт
Яблочный компот.
Свежий ананас.
Мармелад/желе с агар-агаром.
Вторая половина дня (полдник)
Во второй половине дня нужно будет обязательно выпивать настой из хвоща (это растение еще называют конский хвост). Он обладает мочегонным и реминерализирующим свойствами.
Если вы очень голодны, то можете перекусить натуральным йогуртом с орехами, каким-нибудь фруктом и т.п.
Вечер (ужин)
Вечером переедать не следует, это известно всем. Нужно постараться поужинать как можно раньше. Выберите для себя один из следующих вариантов:
Первое блюдо
Гаспачо (холодный томатный суп) или овощной сок домашнего приготовления.
Суп.
Овощное пюре или крем-суп.
Салат.
Второе блюдо
Рыба.
Яйца.
Авокадо.
Свежий слабосоленый сыр.
Можно добавить кусочек цельнозернового хлеба или порцию коричневого риса.
Десерт
Яблоко.
Груша.
Горсть орехов.
Если эта диета оказалась действенной и помогла вам, то по истечении недельного срока вы можете продолжить придерживаться каких-то из вышеперечисленных рекомендаций относительно питания, чтобы избавить себя от появления проблемы задержки жидкости в будущем.
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