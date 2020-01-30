Найдена связь между мобильными телефонами и раком щитовидки

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Мобильные телефоны в некоторых случаях могут повышать вероятность рака щитовидной железы. Их излучение наносит вред людям, обладающим определенными генетическими вариациями, сообщает Environmental Research.Ученые из Йельского университета обследовали более 900 человек. В ходе научной работы они выделили 176 генов и нашли 10 однонуклеотидных полиморфизмов (отличий последовательности ДНК), связанных с риском онкологического заболевания.Люди, которые являлись носителями такой особенности и при этом пользовались мобильниками, были более чем в два раза склонны к развитию злокачественной опухоли щитовидной железы.«Наше исследование дает доказательства того, что генетическая предрасположенность влияет на связь между использованием сотового телефона и раком щитовидной железы», — отметили авторы.Подобные исследования помогут заранее выявить людей из группы риска и предпринять профилактические меры. Известно, что уровень заболеваемости раком щитовидной железы неуклонно растет. Так, в минувшем году только в США зарегистрировали почти 53 тысячи новых случаев и 2180 летальных исходов. Рак щитовидной железы в три раза чаще встречается у женщин и возникает в более молодом возрасте, чем большинство других видов онкологии.Ранее сообщалось, что, по мнению канадских ученых, раком можно заразиться. Заболевание передается через крошечных бактерий (микробиом), которыми люди обмениваются друг с другом.