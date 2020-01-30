Что цвет языка может сказать о вашем здоровье

По цвету языка можно определить какие имеются функциональные нарушения в организме и грядущие заболевания, которые возникают на их фоне. «Рамблер» расскажет, что цвет языка может сказать о здоровье человека.У здорового человека язык насыщенного розового цвета со светло-розовой окантовкой. Возле гортани цвет может быть темнее, все зависит от физиологических особенностей организма. Цвет налета на языке может изменяться под воздействием еды, напитков, лекарств и курения. Поэтому его следует осматривать спустя час после любого воздействия.Белый цвет считается признаком грибковых инфекций в организме — молочницы, ОРВИ и гриппа. Этот налет также появляется при серьезных заболеваниях ЖКТ — гастрите, язве.Желтый цвет языка свидетельствует о заболеваниях желчного пузыря. Такой налет также характерен при остром панкреатите, гастрите, гепатите и циррозе печени. К менее серьезным причинам желтого налета относят бактериальную и грибковую инфекцию. Язык такого цвета чаще всего встречается у людей, которые злоупотребляют курением.Язык также может приобрести темный, почти черный, оттенок. Это вероятный показатель ацидоза — обезвоживания организма, связанного с проблемами в поджелудочной железе.Красный цвет языка характерен для простудных лихорадочных состояний, сопровождающихся высокой температурой. Воспаление может проходить в легких и ЖКТ. Насыщенный красный цвет также может говорить о болезнях крови или о проблемах с сердечно-сосудистой системой.Помимо изменения цвета языка при различных заболеваниях могут изменяться структура языка, вкусовые ощущения и форма.При возникшем дискомфорте обратитесь к специалисту за постановкой диагноза. Не занимайтесь самолечением.