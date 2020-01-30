5 ранних признаков высокого уровня сахара в крови
Длительная гипергликемия может привести к повреждению кровеносных сосудов, нервов и органов. Кроме того, хронически высокий уровень сахара в крови может проявляться и при других заболеваниях.
Употребление продуктов с высоким содержанием сахара на регулярной основе повышает риск ожирения, которое повышает риск возникновения различных проблем со здоровьем. Астма, метаболический синдром, ишемическая болезнь сердца, инсульт – это то, к чему может привести диабет.
Риски могут быть обращены с помощью правильных видов еды. Примечание: заключительный раздел дает различные идеи и советы о том, как питаться здорово!
После выполнения теста на сахар в крови врачи определяют риск человека в соответствии с показаниями.
Мягкий высокий уровень сахара в крови
Люди со слабой гипергликемией имеют уровни сахара в крови более высокие, чем средние.
5 ранних признаков повышенного уровня сахара в крови
усталость
потеря веса
повышенный аппетит
повышенное мочеиспускание
повышенная жажда
Слабый высокий сахар в крови определен как 200 миллиграмм [мг] к 350 миллиграммам в децилитр [дл] в взрослых, и 200 мг/дл к 240 мг/дл для детей.
Умеренный высокий уровень сахара в крови
Симптомы отличаются и они заключаются в следующем:
сонливость, беспокойство или трудности с пробуждением.
сильная жажда
головокружение
затуманенное зрение
сухая, горячая кожа
Если организм не вырабатывает необходимый инсулин, могут возникнуть дополнительные симптомы:
боль в животе
быстрое сердцебиение
потеря аппетита
сильный запах изо рта
рвота
Правильное питание имеет решающее значение
Все главные всемирные организации диабета соглашаются что люди с типом диабетом и или типом ИИ должны контролировать рацион.
Список продуктов с высоким гликемическим индексом:
Белый хлеб (ломтик): 70
Арбуз: 72
Пончики: 76
Крендели: 83
Рисовые лепешки: 84
Белый рис: 85
Список продуктов с низким ГИ
Цельное молоко: 31
Подслащенный йогурт: 33
Шоколадное молоко: 40
Морковь: 47
Сладкий картофель: 48
Зеленый горошек: 48
Коричневый рис: 50
Банан: 52
Макаронные изделия из пшеницы: 54
Овсянка: 55
Кукуруза в початках: 64
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