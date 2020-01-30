5 ранних признаков высокого уровня сахара в крови

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Гипергликемия является научным, медицинским термином для описания высоких уровней сахара в крови.Длительная гипергликемия может привести к повреждению кровеносных сосудов, нервов и органов. Кроме того, хронически высокий уровень сахара в крови может проявляться и при других заболеваниях.Употребление продуктов с высоким содержанием сахара на регулярной основе повышает риск ожирения, которое повышает риск возникновения различных проблем со здоровьем. Астма, метаболический синдром, ишемическая болезнь сердца, инсульт – это то, к чему может привести диабет.Риски могут быть обращены с помощью правильных видов еды. Примечание: заключительный раздел дает различные идеи и советы о том, как питаться здорово!После выполнения теста на сахар в крови врачи определяют риск человека в соответствии с показаниями.Мягкий высокий уровень сахара в кровиЛюди со слабой гипергликемией имеют уровни сахара в крови более высокие, чем средние.5 ранних признаков повышенного уровня сахара в кровиусталостьпотеря весаповышенный аппетитповышенное мочеиспусканиеповышенная жаждаСлабый высокий сахар в крови определен как 200 миллиграмм [мг] к 350 миллиграммам в децилитр [дл] в взрослых, и 200 мг/дл к 240 мг/дл для детей.Умеренный высокий уровень сахара в кровиСимптомы отличаются и они заключаются в следующем:сонливость, беспокойство или трудности с пробуждением.сильная жаждаголовокружениезатуманенное зрениесухая, горячая кожаЕсли организм не вырабатывает необходимый инсулин, могут возникнуть дополнительные симптомы:боль в животебыстрое сердцебиениепотеря аппетитасильный запах изо ртарвотаПравильное питание имеет решающее значениеВсе главные всемирные организации диабета соглашаются что люди с типом диабетом и или типом ИИ должны контролировать рацион.Список продуктов с высоким гликемическим индексом:Белый хлеб (ломтик): 70Арбуз: 72Пончики: 76Крендели: 83Рисовые лепешки: 84Белый рис: 85Список продуктов с низким ГИЦельное молоко: 31Подслащенный йогурт: 33Шоколадное молоко: 40Морковь: 47Сладкий картофель: 48Зеленый горошек: 48Коричневый рис: 50Банан: 52Макаронные изделия из пшеницы: 54Овсянка: 55Кукуруза в початках: 64