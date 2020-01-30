Развенчан популярный миф о коронавирусе

Бананов из Китая можно не бояться.Истерия в Украине из-за якобы зараженных коронавирусом 2019-nCoV бананов – всего лишь нагнетание ситуации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.Как объяснил врач-инфекционист Роман Пономаренко, эти домыслы не имеют никаких подтверждений. «Это нереально», – подчеркнул медик.«Нет данных, что этот вирус передается контактным путем… Даже если такое предположить, то в среднем вирус может сохраняться в живой среде в течение трех дней», – пояснил он.То же самое касается и товаров из Китая, говорит Пономеренко.«В Украину их доставляют минимум 10 дней. Поэтому это нереально, что вирус может передаться через посылку», – сказал врач.