Врачи перечислили 5 ключевых симптомов почечной недостаточности

Американские врачи из Медицинского центра Health Line перечислили 5 ключевых симптомов почечной недостаточности. В частности, должно насторожить необъяснимое чувство усталости. Материал соответствующего содержания опубликован на официальном сайте учреждения.Почечная недостаточность — это синдром нарушения всех функций почек, приводящий к расстройству водного, электролитного, азотистого и других видов обмена. Последствия состояния могут быть самыми серьезными, в числе которых заболевания сердца и сосудов, снижение либидо, эректильная дисфункция, бесплодие, необратимые повреждения парного фасолевидного органа. В связи с чем следует как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Одним из сигналов опасности является отечность и задержка жидкости в организме, что наблюдается как визуально, так и посредством ограниченных походов в туалет при обычном питьевом режиме. Следующий признак — очевидное уменьшение количества мочи.Так как одной из функций почек является регулирование производства красных кровяных клеток и гемоглобина в организме, и если есть дефект в этой функции, это приводит к анемии, что проявляется в необъяснимой усталости и сонливости. Если парный фасолевидный орган поврежден, количество калия в теле будет увеличиваться и накапливаться, и это сильно повлияет на сердечный ритм и приведет к его нерегулярности, что следует взять во внимание, отмечают американские врачи. Важно при этом обратить внимание на показатели артериального давления, если они увеличены, то высока вероятность почечной недостаточности.