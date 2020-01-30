Какие семь продуктов помогают достичь долголетия

Эти продукты улучшают здоровье, тем самым помогая достичь долголетия. Включайте в рацион, фундук, молочные продукты, помидоры, шоколад.Фундук. Содержит в большом количестве полезные ненасыщенные жирные кислоты, которые поддерживают нормальное функционирование мозга и клеток организма, снижают уровень вредного холестерина в крови и подавляют различного рода воспаления.Лосось. Продукт помогает сердцу стать более выносливым благодаря жирным кислотам Омега-3. Они защищают сосуды от атеросклероза, что уменьшает риск сердечных приступов и инсультов. Совет: Омега-3 также присутствуют во многих других жирных сортах рыбы - в сельди, скумбрии, сардинах.Зеленые листовые овощи. Чтобы достичь долголетия, необходимо употреблять брокколи, шпинат, мангольд, рукколу, щавель и другие зеленые овощи. Они защищают сердце, предотвращая кальцификацию артерий. Эти продукты содержат жизненно важную фолиевую кислоту, которая принимает активное участие в обменных процессах.Молочные продукты. Разнообразная «молочка» и сыр помогают защитить кости от возрастного разрушения, обеспечивая организм кальцием. Стакан молока, кусочек сыра, порция йогурта должны ежедневно присутствовать в меню как лучшие поставщики важного минерала.Помидоры. Помидоры содержат каротиноид ликопин, который относится к группе антиоксидантов и обезвреживает свободные радикалы – молекулы, разрушающие клетки. Подобное разрушение ассоциируется с воспалением, запускающим развитие различных болезней, от артрита до рака, а также усиливающим внешнее старение.Киноа. Употребление этой крупы помогает достичь долголетия, поскольку киноа - настоящая «бомба» из питательных веществ: протеинов, железа, магния, калия. Продукт эффективно поддерживает здоровое кровообращение и снабжение клеток кислородом. Преимущество киноа в том, что в отличие от макарон или риса, она медленно повышает уровень сахара в крови, таким образом, минимизирует вспышки голода, препятствует набору веса.Горький шоколад. Темный или горький шоколад с более 70% какао вносит серьезный вклад в здоровую жизнь в пожилом возрасте. В нем, как и в помидорах, кроется значительное количество антиоксидантных веществ. Шоколад положительно влияет на уровни холестерина в крови и артериального давления.