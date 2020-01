Пожилым людям необходимы грецкие орехи

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Людям в возрасте нужно обязательно налегать на грецкие орехи, как показало исследование. Они оказывают положительный эффект на их когнитивный функционал, то есть работу мозга.Как показало новое исследование, употребление грецких орехов здоровыми людьми старшего возраста почти не оказывало никакого эффекта на работу их мозга в течение двух лет. Но этот эффект наблюдался у тех пожилых людей, которые больше курили и демонстрировали не самые выдающиеся результаты в нейропсихологических тестах. Исследование проводилось учеными из Калифорнии и Испании. Напомним, что грецкие орехи содержат жирные кислоты Омега-3 и полифенолы, а ранее было доказано, что эти компоненты противостоят окислительному стрессу и воспалениям, часто приводящим к снижению когнитивной деятельности.Новое исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, охватывало около 640 человек, проживающих в Калифорнии и Барселоне. На протяжении двух лет основная группа более активно налегала на грецкие орехи, а в контрольной группе от их употребления воздерживались. И хотя полученный результат не назовешь слишком значительным, по мнению исследователей, эффект будет более выраженным в течение длительного периода времени.Вот почему грецкие орехи нужно употреблять людям, которые ведут не самый здоровый образ жизни и достигли преклонного возраста. Отметим, что та же самая команда ученых из США впервые выявила эффект снижения холестерина после употребления разных орехов, и особенно грецких орехов. Эти данные были опубликованы New England Journal of Medicine еще в 1993 году.