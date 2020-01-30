Как с помощью обыкновенного полотенца снизить давление?

Повышенное артериальное давление, это проблема многих из нас. Когда давление поднимается, то для быстрого его снижения многие поступают очень просто – выпивают таблетку. Это самый простой способ привести давление в норму на данном этапе. Но, в последующем, желательно заняться своим здоровьем более основательно, чтобы давление нормализовалось и не делало резких скачков вверх. Добиться длительной нормализации артериального давления можно с помощью обыкновенного полотенца.Простой способ снизить артериальное давление без лекарствСпособ этот не подходит в качестве экстренной помощи. Как я уже сказал, рассчитан он на перспективу. То есть, при регулярном выполнении этого простого упражнения можно добиться нормализации артериального давления. А, это, согласитесь, гораздо важнее, чем кратковременное (хоть и быстрое) его снижение. А, пришло это упражнение к нам из Японии.Что понадобится?Улучшить состояние можно с помощью обыкновенного полотенца. Взять полотенце можно абсолютно любое. Больше никакого оборудования для выполнения упражнения Вам не понадобится.Как подготовить полотенце?Полотенце нужно будет плотно скрутить в столбик. Толщина полученного столбика должна быть такой, чтобы при его обхвате, пальцы Ваших рук не соприкасались. Всё, наш тренажёр готов.Как выполнять упражнение?Теперь этот рулон из полотенца сжимаем двумя руками минуты на 2. После чего, руки расслабляем и отдыхаем примерно минуту. Далее, полотенце сжимаем снова. Сжимать и разжимать столбик из полотенца нужно хотя бы 10 минут.А, чтобы результат был стойкий и Ваше давление нормализовалось на длительный срок, проводить такую тренировку (всё те же 10 минут) в неделю нужно 3 раза. Это минимум. Можно делать упражнение и чаще. Здесь ограничений нет.Почему это упражнение снижает и нормализует артериальное давление?Рабочий механизм здесь простой. Пока полотенце Вы максимально сильно сжимаете, в сосудах рук ток крови сильно затормаживается. И когда пальцы разжимаются, кровь стремительно «вырывается на свободу». При этом она давит на сосуды, немного растягивая их стенки. От этого давления стенки становятся более эластичными. Именно эта эластичность в дальнейшем и приводит не только к снижению давления, но и к его нормализации.А, если давление Вам нужно снизить экстренно и быстро без таблеток и прочих лекарств, сделать это можно с помощью уксуса. Вот этот вариант.