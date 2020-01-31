Как снять боль в домашних условиях: сироп из имбиря, меда и корицы

Боль — это естественная защитная реакция нашего организма, но, к сожалению, она негативно влияет на качество жизни, если вовремя не устранить причину ее возникновения.Все люди время от времени страдают от боли, и это не так уж страшно, пока боль не становится хронической. Болью сопровождаются физические нагрузки, болезни, мышечные травмы, несчастные случаи и многое другое.При возникновении неприятных ощущений большинство людей думает, что лучше всего избавиться от боли, купив любой анальгетик, находящийся в свободной продаже.Этот тип лекарств действительно может приглушить боль, но они совершенно неэффективны, когда речь заходит о том, чтобы устранить первопричину неприятных ощущений.Вот почему очень важно знать причину появления боли и найти подходящее средство для того, чтобы ее вылечить.Кроме того, следует иметь в виду, что натуральные средства часто не менее эффективны и при этом не вызывают побочных эффектов.Откуда берется боль?Физическая боль — это неприятные ощущения, которые указывают на то, что с нашим организмом что-то не в порядке.Согласно заявлению руководителя Неврологического отделения госпиталя в Сантьяго де Витория (Страна Басков, Испания) Артуро Гоукоэчеа, боль формируется в головном мозге после того, как он получает соответствующее количество сигналов, например, после травмы.В зависимости от первопричин и интенсивности, боль делится на два типа:Острая больЭта боль возникает сразу после того, как тканям или внутренним органам нанесен какой-либо вред. Это сигнал того, что организму требуется экстренное вмешательство для того, чтобы прийти в норму.Эта боль берет начало в ноцицептивной системе, состоящей из нейронов, которые активируются, когда получают химический стимул (после контакта с каким-то веществом), механический (при переломе), термический (при ожоге) или связанный с давлением (после сильной нагрузки на мышцы).Почти во всех этих случаях боль исчезает сразу после того, как травма заживает.Хроническая больКогда боль не проходит в течение трех и более месяцев, несмотря на медицинское вмешательство, принято говорить о хронической боли.Как правило, это синдром неизлечимой или трудноизлечимой болезни, при этом такая боль сильно ограничивает качество жизни человека, который от нее страдает.Когда речь идет о подобном заболевании, как правило, человек страдает не только от физического недомогания, но и не может нормально работать и испытывает эмоциональный спад.Как справиться с болью с помощью натуральных средств?Очень сложно найти средство, которое поможет справиться с болью любого типа, так как очень часто избавиться от боли, не выяснив причину ее возникновения, невозможно.Этот домашний сироп — очень редкая формула, которая помогает облегчить болевые ощущения благодаря комбинации лекарственных средств, которые улучшают наше состояние здоровья и самочувствие.Ингредиенты:- 4 чайные ложки черного чая (20 г);- 4 стакана воды (800 мл);- 4 чайные ложки молотой корицы (20 г);- 4 чайные ложки куркумы (20 г);- 1 ломтик имбиря;- 1 чашка миндального молока (250 мл);- 2 чайные ложки меда (15 г).Способ приготовления:Смешайте в большой емкости все сухие молотые пряности.Добавьте к ним воду и доведите смесь до кипения.Оставьте настой кипеть 10 минут, добавьте к нему чай и оставьте еще на две минуты.Процедите смесь через сито и добавьте к ней миндальное молоко.Когда сироп немного остынет, добавьте к нему мед и пейте.С какими болезнями поможет справиться домашний сироп?Вот список тех заболеваний и состояний, которые можно вылечить с помощью этого натурального сиропа:Головные боли и мигрень.Стресс и напряжение, и физическое, и эмоциональное.Зубная боль, вызванная кариесом.Боль и воспаление желудка.Диарея и рвота.Болезнь Паркинсона.Опухоли.Заболевания сосудов.Ревматоидный артрит, артроз, остеопороз.Боль в спине и другие мышечные боли.Диабет второго типа.Заболевания сердца.Ожирение и лишний вес.Менструальные боли.Преждевременное старение.Следует уточнить, что во всех этих случаях результат заметен только в том случае, если принимать сироп регулярно. Боль не всегда проходит сразу, иногда только через несколько часов после приема сиропа или после нескольких приемов внутрь.