Как снять боль в домашних условиях: сироп из имбиря, меда и корицы
Все люди время от времени страдают от боли, и это не так уж страшно, пока боль не становится хронической. Болью сопровождаются физические нагрузки, болезни, мышечные травмы, несчастные случаи и многое другое.
При возникновении неприятных ощущений большинство людей думает, что лучше всего избавиться от боли, купив любой анальгетик, находящийся в свободной продаже.
Этот тип лекарств действительно может приглушить боль, но они совершенно неэффективны, когда речь заходит о том, чтобы устранить первопричину неприятных ощущений.
Вот почему очень важно знать причину появления боли и найти подходящее средство для того, чтобы ее вылечить.
Кроме того, следует иметь в виду, что натуральные средства часто не менее эффективны и при этом не вызывают побочных эффектов.
Откуда берется боль?
Физическая боль — это неприятные ощущения, которые указывают на то, что с нашим организмом что-то не в порядке.
Согласно заявлению руководителя Неврологического отделения госпиталя в Сантьяго де Витория (Страна Басков, Испания) Артуро Гоукоэчеа, боль формируется в головном мозге после того, как он получает соответствующее количество сигналов, например, после травмы.
В зависимости от первопричин и интенсивности, боль делится на два типа:
Острая боль
Эта боль возникает сразу после того, как тканям или внутренним органам нанесен какой-либо вред. Это сигнал того, что организму требуется экстренное вмешательство для того, чтобы прийти в норму.
Эта боль берет начало в ноцицептивной системе, состоящей из нейронов, которые активируются, когда получают химический стимул (после контакта с каким-то веществом), механический (при переломе), термический (при ожоге) или связанный с давлением (после сильной нагрузки на мышцы).
Почти во всех этих случаях боль исчезает сразу после того, как травма заживает.
Хроническая боль
Когда боль не проходит в течение трех и более месяцев, несмотря на медицинское вмешательство, принято говорить о хронической боли.
Как правило, это синдром неизлечимой или трудноизлечимой болезни, при этом такая боль сильно ограничивает качество жизни человека, который от нее страдает.
Когда речь идет о подобном заболевании, как правило, человек страдает не только от физического недомогания, но и не может нормально работать и испытывает эмоциональный спад.
Как справиться с болью с помощью натуральных средств?
Очень сложно найти средство, которое поможет справиться с болью любого типа, так как очень часто избавиться от боли, не выяснив причину ее возникновения, невозможно.
Этот домашний сироп — очень редкая формула, которая помогает облегчить болевые ощущения благодаря комбинации лекарственных средств, которые улучшают наше состояние здоровья и самочувствие.
Ингредиенты:
- 4 чайные ложки черного чая (20 г);
- 4 стакана воды (800 мл);
- 4 чайные ложки молотой корицы (20 г);
- 4 чайные ложки куркумы (20 г);
- 1 ломтик имбиря;
- 1 чашка миндального молока (250 мл);
- 2 чайные ложки меда (15 г).
Способ приготовления:
Смешайте в большой емкости все сухие молотые пряности.
Добавьте к ним воду и доведите смесь до кипения.
Оставьте настой кипеть 10 минут, добавьте к нему чай и оставьте еще на две минуты.
Процедите смесь через сито и добавьте к ней миндальное молоко.
Когда сироп немного остынет, добавьте к нему мед и пейте.
С какими болезнями поможет справиться домашний сироп?
Вот список тех заболеваний и состояний, которые можно вылечить с помощью этого натурального сиропа:
Головные боли и мигрень.
Стресс и напряжение, и физическое, и эмоциональное.
Зубная боль, вызванная кариесом.
Боль и воспаление желудка.
Диарея и рвота.
Болезнь Паркинсона.
Опухоли.
Заболевания сосудов.
Ревматоидный артрит, артроз, остеопороз.
Боль в спине и другие мышечные боли.
Диабет второго типа.
Заболевания сердца.
Ожирение и лишний вес.
Менструальные боли.
Преждевременное старение.
Следует уточнить, что во всех этих случаях результат заметен только в том случае, если принимать сироп регулярно. Боль не всегда проходит сразу, иногда только через несколько часов после приема сиропа или после нескольких приемов внутрь.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://healthinfo.ua - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий