Диагностика на дому: 6 простых тестов выявят скрытые заболевания

Вы можете быстро узнать о дисбалансе кандиды, проблемах с печенью, сбоях в работе щитовидки и проницаемости кишечника.Многие недуги тщательно маскируются в организме, не давая о себе знать годами. Благодаря нехитрым тестам можно самостоятельно выявить тревожные симптомы.Проницаемость кишечникаВ народе ее называют «дырявым» кишечником. Через стенки этот орган должен всасывать жидкость, которая потом отправляется в кровеносную систему. А вот бактерии и токсины наружу выходить не должны.При проницаемости кишечника, которая может быть вызвана множеством причин, шлаки и вредоносные микроорганизмы выбираются наружу и могут разноситься по всему организму.Чаще всего проблема связана с воспалениями в кишечнике, аллергией, грибками, паразитами, приемом лекарственных препаратов.Попробуйте съесть салат из свеклы, а следующий день проанализируйте свою мочу. Окрашенная в розовый цвет, она будет свидетельствовать о наличии проницаемости и раздраженного кишечника.Непереносимость продуктовРебенок не переносит некоторые блюда, но вы не можете понять, что именно вызывает негативную реакцию? Сложно проанализировать все продукты, ведь за день дитя съедает много пищи.Попробуйте измерить пульс малыша в спокойном состоянии до еды. Потом пусть он съест продукт, который считаете потенциальным виновником аллергии и недомоганий. Через 10 минут посчитайте пульс снова.Увеличение частоты пульса более чем на 10% означает, что реакция организма на эту еду ненормальная у конкретного малыша.Тест на инсулинорезистентностьХотите проверить свой организм на адекватность ответа на инсулин? Проанализируйте свое состояние с утра: если не завтракаете, а первый бутерброд съедаете ближе к обеду, но при этом бодры и веселы, вам нечего опасаться.Если же в такой ситуации может кружиться голова, а руки «ходуном ходят» – ваши отношения с инсулином стоит поставить под вопрос. Чем большие перерывы между приемами пищи переносите без ущерба для самочувствия, тем здоровее организм.Благодаря инсулину, глюкоза поступает в клетки. Если наблюдается инсулинорезистентность, концентрация глюкозы в крови растет, а клетки «голодают». Мозг «командует» поджелудочной железе увеличить выработку инсулина, что может стать причиной сахарного диабета.Налет на языкеСпециалисты утверждают: наш язык – зеркало, в котором отражается состояние всего организма. Поэтому нужно следить за его состоянием. Особенно обращайте внимание на язык после сна: налет на органе говорит о проблемах.Беловатый налет может сигнализировать о кандидозе. Желтый призывает обратить внимание на состояние печени, а еще проверить желчный пузырь.Заметили на языке следы зубов с двух сторон? Поинтересуйтесь здоровьем своей щитовидки и обязательно сдайте анализы на гипотериоз.Кандиды в слюнеКандиды – дрожжеподобные грибки, вызывающие инфекционные заболевания. Они могут поражать кожу, слизистые оболочки и внутренние органы. В небольших количествах кандиды постоянно живут в организме, но, если баланс микроорганизмов нарушается, может развиться кандидоз.Заболеть кандидозом способен даже младенец, если во время прохождения родовых путей возьмет кандиды от матери, страдающей от молочницы.После сна проведите небольшое исследование слюны. Возьмите стакан с кипяченой водой и плюньте в него. Через 20 минут проанализируйте стакан на свету: хорошо, если слюна так и плавает на поверхности. Выпавшая в осадок слюна и мутный оттенок воды – положительный ответ на вопрос, есть ли дисбаланс кандиды.Температура и щитовидкаЧтобы узнать, в порядке ли щитовидная железа, каждый день измеряйте свою утреннюю температуру. Делайте так хотя бы в течение 5 дней.Если градусник ежедневно показывает меньше 36,6 градусов, убедитесь, что нет гипотиреоза – снижения уровня гормонов щитовидки. При ежедневном превышении значения в 37 градусов есть вероятность гипертиреоза – гиперфункции щитовидной железы.