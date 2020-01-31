Большинство детей получают смартфоны к 7 годам

Исследование показало, что большинство детей обзаводится мобильными телефонами уже к 7 годам. Эксперты не раз отмечали, что смартфоны негативно влияют на развитие ребенка, особенно, если ими пользуются с ранних лет.Получившие в свое распоряжение смартфоны дети впоследствии не проявляют интереса ни к книгам, ни к традиционным физическим нагрузкам, связанным с прогулками на улице и активными играми. Увы, эра смартфонов и планшетов сегодня захватила самых маленьких детей, ведь исследование продемонстрировало, что большинство из них к 7 годам уже имеют собственный смартфон. Для взрослых и детей этот гаджет является фундаментальной частью их повседневной жизни.В целом, дети тратят 3 часа и 20 минут каждый день, отправляя текстовые сообщения, играя в игры и бороздя просторы интернета. Именно через смартфоны дети и подростки чаще выходят во всемирную паутину, где могут легко раздобыть самую разную информацию, включая и опасную для психики. По мнению исследователей фонда Childwise, мобильные телефоны сегодня доминируют в жизни детей. Об этом пишет The Guardian.Опасность столь раннего вовлечения в интернет заключается не только в том, что дети перестают читать книги и двигаться. В последние годы резко выросла проблема так называемого интернет-буллинга или травли в социальных сетях, жертвами которой становятся подростки. Нередко травля приводит к самым печальным последствиям, включая затяжные депрессии и суицидальные настроения. К сожалению, родители мало что могут сделать, так как лишение детей и подростков доступа к смартфонам может спровоцировать серьёзные семейные конфликты.