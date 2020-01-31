Кровотечение из носа: причины, первая помощь и народные средства

Кровь можно остановить самому, если знать простые способы.Причина может быть неожиданной – ушиб или травма носа. Иногда виноваты погодные условия, сильные перепады давления в атмосфере.Длительное пребывание под жаркими лучами приводит к тому, что большой объем крови поступает в верхнюю часть тела, к голове. Повышается внутричерепное давление и часть жидкости сбрасывается через нос.Носовое кровотечение может случиться из-за длительного, раздражающего действия на слизистые оболочки резких запахов химикатов.Кровь из носа может появиться из-за болезни: грипп, повышенное давление, язва желудка, заболевания почек, сердечно-сосудистые проблемы. Долговременное применение спреев, суживающих сосуды слизистой, вызывают ее пересыхание, что тоже может спровоцировать кровотечение.Зимой, когда в организме дефицит витамина С, носовые кровоизлияния появляются особенно часто. Недостаток витамина сказывается на прочности стенок сосудов. Они становятся тонкими, хрупкими, что и приводит к повреждениям.Из-за чего бы ни началось кровотечение, нужно быстро среагировать.Помощь при кровотеченииОбильное кровотечение может привести к большой потери крови, головокружению и даже к обмороку. Если состояние позволяет, можно сесть, слегка наклонившись вперед.Нельзя резко запрокидывать голову назад, так как это может вызвать рвоту. Если пострадавший не может сидеть, нужно уложить его так, чтобы верхняя часть тела была слегка приподнята. В ноздри желательно вставить рыхлые ватные турундочки или бинт, смоченные 3%-ной перекисью водорода.На нос хорошо положить что-нибудь холодное – лед или салфетку, смоченную в воде. Если кровотечение не удается быстро остановить, лед нужно приложить к затылку. Холод оставляют на 10-15 минут.В ситуации, когда нет возможности предпринять ничего из вышесказанного, можно попробовать зажать пальцами рук на несколько минут одну или обе ноздри. Возможно, этого будет достаточно, чтобы прекратить небольшое кровотечение.При течении крови и после ее остановки ни в коем случае нельзя сморкаться. Постарайтесь исключить резкие телодвижения. А еще лучше полежать хотя бы полчаса в спокойной, тихой обстановке.Самостоятельно можно пытаться остановить кровь в течение 15-20 минут. Если за это время положительный результат не достигнут, вызывайте скорую.Народные средстваЭффективно останавливает носовые кровотечения герань луговая, она же лесная. Это не та герань, которая растет на окошках, а ее дикая родственница. Настой травы пьют по половине стакана перед едой 3 или 4 раза в сутки. Им же смачивают ватные тампоны и закладывают в нос в случае кровотечения.Для дневной порции берут два стакана кипяченой воды и 2-3 чайные ложки сухой травы. Настаивают не менее 8 часов. При регулярных носовых кровотечениях нужно ввести в рацион чай из травы тысячелистника. Три столовые ложки заливают литром кипятка, настаивают 2 часа. Эту порцию чая с добавлением меда пьют понемногу в течение дня.Если такое количество жидкости принимать не комфортно, можно приготовить более концентрированный раствор из столовой ложки травы на стакан кипятка. Настаивать в нужно в течение часа. Порция делится на несколько приемов.Сок из корней окопника лекарственного закапывают в одну или обе ноздри при кровотечении. Хороший эффект оказывает сок свежих растений – крапивы, пастушьей сумки, подорожника, тысячелистника.Из сухого порошка этих трав можно на основе вазелина, свиного нутряного жира или масла какао приготовить мази в соотношении одна часть травы и четыре части жирной основы. Слизистые оболочки смазывают несколько раз в день, если человек склонен к частым носовым кровотечениям.Стрессы и кровотеченияПричиной кровотечений могут стать напряженный жизненный ритм, хроническая усталость, недостаток витаминов. Поэтому нужно обязательно устраивать себе дни отдыха. И конечно, питаться полноценно.Прочность сосудов обеспечивает витамин С, или аскорбиновая кислота. Основные ее поставщики – овощи, фрукты, особенно в свежем виде.Нагревание, консервация с сахаром или солью приводят к значительным потерям витамина. В меньшей степени вредит замораживание продуктов. И почти полностью уничтожаются витамины никотином и алкоголем.Свертываемость крови обеспечивает жирорастворимый витамин К, которого много в рыбьем жире, печени, яичном желтке, зеленой листовой капусте, листьях шпината, зелени петрушки, оливковом масле.