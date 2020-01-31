Действенные народные средства при остром насморке

Для лечения острого насморка в арсенале народной медицины имеется немало средств. В начале развития острого насморка помогают потогонные средства, например, горячий чай с медом или малиновым вареньем.Лицам, не имеющим выраженных расстройств сердечнососудистой деятельности и почек, можно рекомендовать на ночь горячие ножные ванны, причем в воду хорошо добавлять сухую горчицу в количестве одной столовой ложки на 5–8 литров воды, или ставить горчичники на подошвы или на икры ног.Лицам, часто страдающим насморками, полезно каждый день промывать нос соленой водой. (На стакан воды – чайная ложка соли).В самом начале насморка полезно выпить полстакана воды с 5 каплями настойки йода или съесть дольку чеснока. Насморк тогда проходит очень быстро и легко.Если насморк разразился, то надо применять такие средства.– Нюхать нашатырный спирт попеременно каждой ноздрей каждые полчаса.– Намазать пятки йодом, надеть теплые носки (можно прилепить к подошвам перцовый пластырь или насыпать в носки по 1 столовой ложке сухой горчицы) – и так отправляться в постель.– Можно сделать вечером горячую ванну с содой для ног, можно с солью или горчицей.- Оденьте шерстяные носки и в них спите.– При насморке надо почаще втягивать в нос сок лимона.– Если вы хотите избавиться от насморка, попробуйте в течение суток ничего не пить, даже воды, продержаться на сухоедении – хлеб, сухари, яйца, мясо без соуса и пр. Никаких фруктов и овощей также есть нельзя, ибо в них очень много воды.– Обязательным является ежедневная смена носков и чулок.– Народное средство от насморка: вдыхать нюхательный табак поглубже, чтобы он через носоглотку проходил в рот. Несколько понюшек - и насморк прекращается.– Старинные народные способы лечения насморка: при первых же признаках насморка сделать свежие горчичники, приложить их к пяткам и забинтовать фланелью. Затем надеть теплые шерстяные носки и держать горчичники как можно дольше (обычно от часа до двух). После этого горчичники снять и быстро походить некоторое время. Лучше всего применять такое средство вечером перед сном. Насморк прекратится уже к утру.– 15–20 г полыни настаивают на полулитре водки не менее 24 часов. Настойку принимают три раза в день по рюмке за 15 минут до еды и на ночь.– Пропитать шерстяную ткань уксусом, прованским маслом и камфарой; приложить ее к груди на ночь. На шею сзади положить компресс из тертого хрена, наполнить длинные шерстяные носки или чулки горячей мякиной и надеть. K утру обычно насморк и простуда проходят.– Средство весьма радикальное (при обязательном исключении из рациона всех молочных продуктов) натереть на терке свежий хрен и взять его четверть литра, добавить сок двух или трех лимонов. Получится довольно густой соус. Принимать внутрь по половине чайной ложки утром и после полудня ежедневно. Это обычно вызывает обильное слезотечение, но если вы хотите избавиться от этой напасти, следует продолжать лечение довольно продолжительное время. Нельзя пить воду или другие напитки после приема лекарства, надо выждать полчаса.Через несколько недель больной уже больше не «плачет» при приеме лекарства: чем меньше остается слизи в организме, тем меньше хрен «вышибает слез».– При любом виде насморка можно закапывать в каждую ноздрю по 3–5 капель ментолового масла. Делать это каждый день, одновременно смазывать маслом лоб и виски.– Когда насморк только начинается, нужно смазывать в носу или закапывать нос соком свежего листа каланхоэ 3 раза в день. Пусть не пугает вас сильное чихание – такова реакция больного организма на это растение.– Можно закапывать в каждую ноздрю по 2–3 капли свежеотжатого свекольного сока с добавлением 20–30 % раствора меда. Можно намочить ватный тампон в этом составе и закладывать его в нос.– Употреблять отвар из свежих или сушеных ягод земляники или малины по утрам или ложась спать.– Для мужественных людей такой совет: заложить кусочки чеснока или лука величиной с горошины в обе ноздри. Нос зажать и дышать ртом, пока чихается. Через 2–3 минуты все пройдет. Проделать эту процедуру несколько раз. И – прощай насморк!– Закапывать по 3–5 капель сока алоэ (моркови, шиповника, облепихового масла) 3–4 раза в день.– Смоченные соком лука ватные тампоны закладывать в нос на 10 минут 3 раза в день. Чтобы защитить слизистую от жжения смажьте предварительно носовые пазухи вазелином, сливочным или растительным маслом, можно простым детским кремом.– Несколько капель сока лимона закапать в нос и прилечь. (Слизистую тоже можно защитить вышеуказанным способом).– Очень хорошее оздоравливающее средство: четверть ложки меда растворить в стакане чуть теплого кипяченого молока. Этой смесью каждый час, а можно и чаще, нужно прополаскивать полости носа. Через несколько часов вы почувствуете улучшение: чувство жжения и щекотания в носу прекратится, а к концу дня насморк пройдет.– Полстакана растительного масла поместить в стеклянную посуду, выдержать в кипящей воде 30–40 минут, охладить. Затем добавить мелко нарезанные 3–4 дольки среднего по размеру чеснока и четвертую часть средней луковицы. Смесь настоять в течение 2-х часов. Процедить и смазывать нос.– В равных частях смешать морковный сок с растительным маслом, добавить в состав чесночного сока. Закапывать по 2–3 капли 3–4 раза в день.– 3 столовые ложки мелко нарезанного лука залить 50 мл теплой воды, добавить полчайной ложки сахара или меда. Полчаса настоять. Закапывать нос. (Растительные самодельные лекарства от насморка можно закапывать очень часто, через 30 минут, час и т. д., разовая доза до 5 капель. Старайтесь только не усердствовать с составами, включающими сильные раздражители слизистой: чеснок, лук, лимон).– Состав для закапывания: сок лука - чайная ложка, сок чеснока - чайная ложка, сок моркови - чайная ложка, сок свеклы - чайная ложка.Добавить 12 чайных ложек теплой кипяченой воды. Все хорошо смешать и закапывать нос по 2–3 капли 2–3 раза в день, обязательно на ночь.– Интересный способ борьбы с насморком: на разогретую чистую не смазанную маслом сковородку кладется ржаной или пшеничный сухарь. Когда он начнет гореть, вдыхайте дым в течение 2–3 минут несколько раз в день.– Синяя лампа хорошо прогревает нос при насморках. Греть нужно 5 минут, потом 10 минут, потом 15 минут. Каждый день, таким образом, добавляя 5 минут к процедуре. Обязательно смажьте лицо жирным кремом, можно растительным маслом, глаза держите закрытыми, между лампой и лицом должно быть не менее 30 см. Если на четвертый день насморк не прошел, рекомендуют перейти к другим методам прогревания.– Можно греть нос вареным яйцом. Его помещают также как и соль в мешочек и прикладывают к носу, когда тепла станет недостаточно, можно достать яйцо и так покатать его по носу и околоносным промежуткам.