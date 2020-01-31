Названы главные принципы приема витаминов

Об этом важно знать.Витамины – это органические соединения, которые необходимы для нормальной работы организма и присутствуют в рационе в небольшом количестве. Некоторые витамины могут синтезироваться в организме, но только при определенных условиях, пишет нутрициолог София Рожко, передает Хроника.инфо со ссылкой на uainfo.org.Сейчас часто пишут о том, что количество витаминов в продуктах питания сократилось – и это действительно так. Но даже если получать все необходимые витамины с пищей и даже принимать витаминные комплексы, не факт, что они будут усваиваться в нужном для вашего организма объеме.Поговорим о том, как на это повлиять.1. Некоторые витамины требуют кофакторов для усвоения. Например, витамин С хорошо усваивается вместе с железом, и это нужно учитывать как при приготовлении пищи, так и при приеме добавок. Если вы готовите красное мясо, идеально дополнить его брокколи, цветной или брюссельской капустой. Также много витамина С содержится в томатах и болгарском перце – вы можете сделать из них салат и добавить гречневую кашу, в которой содержится железо.2. Прием лекарственных препаратов влияет на усвоение полезных веществ. Некоторые лекарства, такие как антациды (препараты, нейтрализующие кислотность желудочного сока), лекарства от гипертонии, антидепрессанты и гормональные препараты, могут снижать всасываемость витаминов из продуктов. Тем, кто их принимает, можно добавить поливитаминные комплексы, которые необходимо подобрать со специалистом. А также стараться употреблять больше продуктов с минимальной термической обработкой – так как чем меньше продукт обработан термически, тем больше полезных свойств он сохраняет.3. Замачивание каш и бобовых сохраняет их витаминный состав. Каши и бобовые содержат очень много витаминов и минералов. Но при термической обработке (а бобовые варятся 40?90 минут) большая часть этих полезных веществ погибает. Поэтому я рекомендую замачивать продукты, чтобы сократить время их приготовления. Например, если залить гречку водой на ночь, то к утру она будет готова и без термической обработки. А замоченная чечевица вместо 40?50 минут варки сварится за 10?15 минут.4. Витаминный состав продукта напрямую зависит от сохранения его целостности. Если вы не будете есть что-то прямо сейчас – не нарушайте целостность продукта. Овощи и фрукты, богатые витаминами А, Е и С (антиоксидантами), частично теряют свои свойства, если их почистить или порезать. Возьмите с собой целый помидор или дайте ребенку в школу неочищенное и не нарезанное яблоко. Так вы сохраните больше витаминов в составе продукта. По этой же причине не стоит покупать уже очищенные и нарезанные овощи для борща.Также витамины из овощей и фруктов теряются при выдавливании соков. Ножи в соковыжималке сильно нагреваются, а это влияет на витаминный состав конечного продукта. Если вы большой любитель фрешей, купите специальную соковыжималку, которая нагревается минимально.5. И, в заключение, один из важнейших принципов получения витаминов – «принцип разноцветности». Комбинируйте в блюде как можно больше продуктов. Положите в тарелку два-три вида ярких овощей, гречневую или пшенную кашу, мясо и добавьте растительное масло. Чем больше цвета – тем больше шансов, что ваш организм усвоит максимальное количество полезных веществ.