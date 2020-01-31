Как распознать мононуклеоз и чем он опасен

"Болезнь поцелуев" — именно так называют инфекционное заболеванием мононуклеоз. Все дело в том, что передается оно в подавляющем числе случаев через слюну, однако "подцепить" его можно не только после поцелуя.Малыши могут заболеть мононуклеозом, облизнув чужую игрушку в детском саду, а взрослые, разделив, бутылку воды или кусок пиццы с носителем инфекции. Чем опасен мононуклеоз и как выявить его на ранней стадии, разбирался "Рамблер".Как правило, мононуклеоз путают с обычной простудой. И на то есть свои основания, ведь у этой болезни точно такие же симптомы. Вот только длится она гораздо дольше, чем привычное ОРВИ — от двух недель до полугода.Вирус Эпштейна — Барр, который и провоцирует мононуклеоз, обычно сигнализирует о себе острой болью в горле, опухшими миндалинами, высыпаниями на лице и груди, увеличенными лимфоузлами на шее и в подмышках и повышенной температурой (от 37,8 градусов).Врачи не относят мононуклеоз к опасным заболеваниям, однако в некоторых случаях болезнь может спровоцировать серьезные осложнения. В их числе аритмия, миокардит, гепатит, разрыв селезенки и проблемы с кровью.Чтобы выявить мононуклеоз, следует немедленно обратиться к врачу, если симптомы ОРВИ не проходят у вас спустя полторы недели после начала лечения